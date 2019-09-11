Türkiye'de satılan eski iPhone'lar, Amerika'daki yeni modellerinden daha pahalı!

11.09.2019 00:09

Bugün tanıtılan yeni iPhone serisinin açıklanan fiyatları sonrası Türkiye'deki iPhone fiyatları yeniden gündeme geldi. Türkiye'deki eski iPhone'ların Amerika'daki yenilerinden pahalı olması dikkat çekiyor. Üstelik son gelen pasaport kaydı ücretlerine rağmen iPhone 11 fiyatı Türkiye'deki iPhone Xr fiyatından, 11 Pro ve 11 Pro Max ise XS ve XS Max'tan daha ucuza geliyor.

Teknoloji Editörü Cem Sünbül'ün hesapları, son zamlar ve döviz kurlarının telefonlara etkisini gösteriyor.

DAHA DÜŞÜK FİYATA GELİYOR

Yeni ultra geniş açı kamerası, daha uzun pil ömrü, daha güçlü işlemcileriyle ve 1 yıllık Apple TV+ üyeliğiyle gelen yeni iPhone'ların fiyatları Türkiye'deki yüksek vergi oranları nedeniyle yurt dışında Türkiye'deki eski modellerden daha düşük fiyata geliyor.

Amerika fiyatlarına bakıldığında Türkiye'den alacağınız iPhone Xr, XS ve XS Max'tan daha düşük fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. Daha şaşırtıcı olan ise son zamla birlikte 1500 TL'ye çıkan yurtdışı harç ücretlerini de eklediğimizde bile Amerika fiyatlarının daha düşük kalması ilginç bir durum ortaya koydu.

685 TL DAHA UCUZ

Gerçek örneklerle ilerlemek gerekirse Türkiye'de satışta olan 64 GB kapasiteli bir iPhone XR'nin satış fiyatının resmi Apple sitesinde 6,499 TL olduğunu görüyoruz. Bu fiyata Amerika'dan alabileceğiniz yeni seri 64 GB kapasiteli bir iPhone 11'i yurtdışından telefon getirme masraflarıyla birlikte almak istersek 699 dolar karşılığı 4,032 TL, yüzde 7 KDV ile 4,314 TL, pasaport kayıt masraflarıyla 5,814 TL fiyat etiketine sahip oluyor. Amerika'dan pasaportu boş ve 3 sene bir daha kayıt yaptırmayacak ve faturası onun adına olmasını kabul edecek bir arkadaşınız varsa değerlendirilebilir. Aradaki farka bakılırsa yeni teknoloji bir cihazı 685 TL daha ucuza alabildiğimizi görüyoruz.

Benzer bir durum daha üst düzey model olan iPhone 11 Pro/Pro Max ile iPhone XS/XS Max arasında da söz konusu. Türkiye'de resmi Apple sitesinden kaldırılan iPhone XS ve XS Max modellerinin alışveriş sitelerindeki fiyatları, Amerika'da bu ayın 20'sinde satışa çıkacak olan 11 Pro ve Pro Max'tan daha ucuz.

FARK PERGEL GİBİ AÇILIYOR

Örneklemek gerekirse 64 GB kapasiteli bir iPhone XS'in fiyatı 9,980 TL iken Amerika'dan 64 GB kapasiteli bir iPhone 11 Pro'nun fiyatı 999 dolar yani bugünkü kurla 5,763 TL, yüzde 7 KDV'si ile 6,166 TL, Türkiye'ye getirme bedeli olan 1500 TL'yi de eklersek 7,666 TL fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Aradaki fark 2,313 TL. GB kapasitesi arttıkça fark da pergel gibi açılıyor.

AMERİKA'DAN GELEN iPHONE DAHA UCUZA GELİYOR

Son olarak 11 Pro Max'ın XS Max ile karşılaştırmasına bakalım. Türkiye'de resmi Apple sitesinden kaldırılan (globalde de kaldırıldığı için) iPhone XS Max'ın 64 GB kapasiteli modelinin fiyatı 10,565 TL. Amerika'dan alınabilecek olan 64 GB kapasiteli iPhone 11 Pro Max'ın fiyatı ise 1,099 dolar, yani bugünkü kurla 6,339 TL, yüzde 7 KDV eklediğimizde 6,782 TL ve Türkiye sınırlarında kullanılabilir etiketini kazanması için vereceğimiz 1500 TL ekleme ile 8,282 TL'lik bir bütçeye elde edilebiliyor. Aradaki farka baktığımızda Amerika'dan getirilen bir iPhone'un hala 2,282 TL daha ucuz olduğunu görüyoruz.

Böylece her 3 modelde de daha iyi kamera, daha iyi performans ve daha iyi pil ömrünün yanı sıra Netflix rakibine 1 yıllık Apple TV+ üyeliği de elde etmek mümkün. Ancak unutmayın, alacağınız telefonu pasaportunuza 3 yıl telefon işletilmesine engel olacak. Telefonu satamayacaksınız çünkü IMEI'si sadece pasaportun sahibine kayıtlı bir hatta çalışabilecek. Bu dezavantajlar sizi etkilemiyorsa ve Amerika'ya biletiniz için ekstra bütçe harcamayacaksanız tercih sebebi olabilir.

TÜRKİYE'DE BENZER ORANDA ÇARPAN ETKİSİYLE ARTIYOR

Türkiye ile yurtdışındaki akıllı telefonlar arasındaki fiyat farkı ülkemizde alınan Özel Tüketim Vergilerinden kaynaklanıyor. Pahalı telefonların vergisi de daha yüksek olduğu için 300-400 dolar sınırını aşan fiyat etiketine sahip telefonların fiyatları Türkiye'de benzer oranda çarpan etkisiyle artıyor.