Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'si Aksaray'da banttan iniyor - Haberler Ekonomi
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Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'si Aksaray'da banttan iniyor

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Ekonomi
Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'si Aksaray'da banttan iniyor

Aksaray'da 1986'da kurulan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'sine imza atıyor.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 1986'da kurulan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'sine imza atıyor.

Fabrikanın son montaj grup müdürü Türker Atmaca, AA muhabirine, Mercedes-Benz'in dünyadaki 3 kamyon üretim lokasyonundan bir tanesinin Aksaray'da olduğunu söyledi.

35 yıldır Aksaray'da kamyon ve çekici üreterek, Türkiye'ye hizmetin yanı sıra ihracat da yaptıklarını belirten Atmaca, "Fabrikamızda 1600'ü aşkın çalışanımız var. Yan sanayilerimizle beraber birçok kişinin evine ekmek götürmesine vesile oluyoruz. Ağırlıklı olarak endüstri meslek lisesi çıkışlı vatandaşlarımızla çalışıyoruz. Böylelikle istihdama da katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Atmaca, Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, bu yılın 10 ayında Türkiye'de üretilen 25 bin 747 büyük kamyon ve tırdan 17 bin 650'sinin Aksaray'daki fabrikanın bandından çıktığını, yani Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 7'sine imza attıklarını belirtti.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası için kalitenin çok önemli olduğunu anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Kalitemizi her geçen gün daha ileriye taşımak için çok yoğun çalışmalar sergiliyoruz. Geçen aylarda 300 bininci aracımızı banttan indirmenin gururunu yaşadık. Şu anda 306 bininci aracımızı banttan indiriyoruz. 2021 yılının ilk 10 ayında 17 bin 650 kamyon ve tır üreterek geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında üretimimizi yüzde 69 artırmış olduk. Avrupa normlarına ve emisyonlarına uygun araçlar üretiyoruz. Geçmişte Euro 4 ve 5 neslinde şu anda ise Euro 6 emisyonlu araçlarımızı üretiyoruz ve ihracatını gerçekleştiriyoruz. Araçlarımızda her euro normu arttığında salınım yapılan zararlı gazların miktarı düşüyor. Her nesil değiştiğinde egzoz gazını temizler hale geliyor ve Avrupa normlarına uygun şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz."

Atmaca, yeni nesil üretilen kamyonların daha çevreci olduğunu ve son teknolojik gelişmelere uygun donanımla üretildiğini belirtti.

Salgın döneminde üretim anlamında bazı yavaşlamalar olduğunu dünyadaki gelişmeler ışığında üretimi tekrar olması gereken noktaya getirdiklerini aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Çevre ve pazar koşulları dahilinde pandemideki kısıtları en iyi şekilde yönettik. Bu durumdan çalışan ve müşterilerimizin en az şekilde etkilenmesine gayret ettik. Araçlarımızda teknolojik anlamda 50 kilometre hıza kadar yayaları algılayan ve 90 kilometre hızlarda da araçlara duyarlı çarpışma önleyici aktif fren sistemleri bulunuyor. Ayrıca araçlarımızda kamera ve radar sistemleri gibi özellikler de var. Bunların hepsi sürüş ve araç güvenliğini maksimum seviyeye getirmek için kullandığımız teknolojiler. Fabrikamızda araçlarımızı Mercedes kalitesi ile üretip müşterilerimize teslim ediyoruz."

Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'si Aksaray'da banttan iniyor

Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'si Aksaray'da banttan iniyor

Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'si Aksaray'da banttan iniyor

Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 7'si Aksaray'da banttan iniyor

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AA / Zekeriya Karadavut - Ekonomi Haberleri

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