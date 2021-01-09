Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı
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Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı

09.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:56
Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı

VK, Youtube ve TikTok'un ardından video platformu Dailymotion da Türkiye'de temsilcilik açma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsilci atamayan sosyal medya platformlarına para cezası kesileceğini açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VK, YouTube ve TikTok'un ardından Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldığını açıkladı.

"TEMSİLCİ ATAMAYAN SOSYAL AĞLARDAN DA AYNI ADIMI BEKLİYORUZ"

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ŞİKAYETLERE DAHA KOLAY ÇÖZÜM BULUNABİLECEK

Böylece vatandaşların sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabileceğine dikkati çeken Sayan, taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık gibi durumlarda şikayetlere daha kolay çözüm bulunabileceğinin altını çizdi.

Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

ATAMA YAPMAYAN TÜRKİYE'DEN REKLAM ALAMAYACAK

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler, Türkiye'den reklam alamayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya devlerine seslenerek, "Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi taktirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir." demişti.

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