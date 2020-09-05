Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor
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Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor

Yoğun olarak minibüs satışının gerçekleştiği nadir ilçelerden biri olan Samsun'un Terme ilçesi, Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor.

Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor
05.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.09.2020 09:36

Yoğun olarak minibüs satışının gerçekleştiği nadir ilçelerden biri olan Samsun'un Terme ilçesi, Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde minibüs almak için Terme'yi tercih eden vatandaşlar, 30 ile 300 bin TL arasında her çeşit marka minibüsü bulabiliyor.

1990'lı yılların başında bir kişinin galeri oluşturarak minibüs satmaya başlamasıyla birlikte gelişen ve insanların güvenini kazanan Terme'deki minibüs piyasası, insanların ilk tercih ettiği ilçelerden biri oldu. 100'ün üstünde galericinin bulunduğu Terme'ye Türkiye'nin farklı bölgelerinde insanlar gelerek minibüs satın alıyor.

Terme'deki minibüs piyasası ve geçmişi ile ilgili bilgi veren Terme Galericiler Dernek Başkanı Osman Cengiz, "Terme'de minibüs piyasasının aktif hale gelmesi 1990'lı yıllarda başladı. Rahmetli galerici Osman Altun ilk olarak ticari minibüs ile bu konuya başladı. Bu sektörün öncülerinden biridir. Dolmuş, minibüsçü kişiler de ondan örnek alarak bu işi yapmaya devam ettiler. Minibüs taşımacılığında bulunan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı bu sektöre yönlendi. Bu sektör gittikçe daha da gelişmeye ve güven kazanmaya başladı. Sanayi kuruluşları da sektörün bu hale gelmesinde aktif rol oynadılar. Terme'de minibüsle ilgili her modeli değerlendirerek eski modeli dahil piyasaya sürülmektedir. Eski modelleri kamyonete çevrilerek faaliyet göstermektedir. Özellikle Terme olarak aldığımız araçlar üzerinde maliyet ve yapım giderlerini tamamladıktan sonra fiyat üzerine kar koyarak belirleriz. Türkiye'de öncüyüz" dedi.

"Terme olarak Türkiye'de isim yapmış bir ilçeye sahibiz"

20 yıldır minibüs sektörünün içerisinde olan Tanju Ayan ise "Türkiye'nin her bölgesinden transit alım ve satımı yapmaktayız. İşimizden memnunuz. Şu an zorlu bir süreçten geçiyoruz. İkinci el araç bulmakta güçlük çekiyoruz. Terme olarak Türkiye'de isim yapmış bir ilçeye sahibiz. Güzel talepler var. Herkes istediği aracı istediği özellikte ve temizlikte bulabiliyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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