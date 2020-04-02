Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 356 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi
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Fahrettin Koca, Twitter, Yakın, Teknoloji

Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 356 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 18.135 Oldu!

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:


"Test sayımız düne göre 4.

02.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:50
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 356 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 18.135 Oldu!

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici."

Koca, bugün 18 bin 757 test yapıldığını, 2.456 yeni vaka olduğunu ve 79 can kaybı yaşandığını belirtti.

2 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 18.135 oldu. Can kaybı ise 356'ya yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.101, iyileşen hasta sayısı ise 415 olarak açıklandı. Entübe hasta sayısının 783 olduğu duyuruldu.

Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.

?? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir

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