SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez" - Ekonomi
Sağlık Bakanlığı, İlker Duran, Türkiye, Ekonomi

"Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez"

Korona virüsünün Türkiye'de geç ortaya çıkması ve bu sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından iyi yönetilmesinin ihracata olumlu katkı sağladığını belirten BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, "Türkiye şu anda hijyen ürünleri konusunda dünyada aranan ülke haline geldi.

19.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:10

Korona virüsünün Türkiye'de geç ortaya çıkması ve bu sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından iyi yönetilmesinin ihracata olumlu katkı sağladığını belirten BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, "Türkiye şu anda hijyen ürünleri konusunda dünyada aranan ülke haline geldi. Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez" dedi.

Bursa'da yaklaşık yarım asırdır kolonya, ıslak havlu, şampuan, losyon, hijyen ve dezenfektan üretimi yapan İlkom firmasının sahibi İlker Duran, "Türkiye'de korona virüsü vak'ası olduğunun açıklanmasından itibaren başta kolonya olmak üzere hijyen ürünlerine halkımız büyük rağbet gösterdi. Bu bir taraftan ürünlerin bulunmasında sıkıntıya sebebiyet verirken, genel olarak halkımızın hijyene göstermiş olduğu hassasiyeti de gözler önüne serdi. Korona virüsü ile mücadele noktasında vatandaşlar el temizliği ve kişisel hijyene önem vermektedir. Virüsle mücadelenin el temizliğinden geçtiğinin farkındalar. Bizler de bu kadar yoğun bir talep olacağını beklemiyorduk. Talep patlaması oldu. Üreticiler olarak hazırlıksız yakalandık. Ham madde olan etil alkol ve buna benzer ürünleri üreten tedarikçiler de hazırlıksız yakalandı. Bundan dolayı biraz boşluk oldu. Raflarda kolonya kalmadı. Ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman kolonya kıtlığı yaşanmaz" dedi.

Şu anda kolonya üretiminin durduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirten Duran, "Bizler seri olmasa da kolonya üretimi ve diğer ürünlerimizi üretiyoruz. Ciddi yatırımlar ve giderlerimiz var. Ham maddeden kaynaklı üretimde biraz yavaşlama mevcut. Stoklar bitmeye yaklaştı. Ancak etil alkol bu hafta veya önümüzdeki haftaya kadar gelecek. Etil alkolde biraz sıkıntımız var. Şu anda tezgahlarımız hazır. Etil alkol geldiğinde üretime başlayacağız. Etil alkol temininden sonra üretimler başlayınca her şeyin rayına gireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Özellikle hükümetin bu süreci çok yakından takip ettiğini belirten Duran, "Bizlerden de bilgiler alıyorlar. Özellikle etil alkolle ilgili petroldeki yüzde 3'lük mecburiyeti kaldırdı. Yerli üretim yapılan etil alkolü iç piyasaya vermeleri konusunda teşvik ve bazı engelleri kaldırmaları noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Bugün baktığımızda Ticaret Bakanlığı maske gibi hijyen ürünlerinin ihracatına izne tabi tuttu. İç piyasadaki ihtiyacın karşılanması ve panik havasının geçmesi için önemli olacaktır. Bu sürekli olmamalıdır. Sektör olarak ihracat hedeflerimiz var. Bir çok üreticinin ihracat bağlantıları var. Bazı yerine getirilmesi gereken sözler var" şeklinde konuştu.

Korona virüsünün Türkiye'de geç ortaya çıkmasının, bu sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından iyi yürütülmesinin ihracata olumlu yansıdığını belirten Duran, "Türkiye şu anda hijyen ürünleri konusunda dünyada aranan ülke haline geldi. Bilhassa ürünlerin üzerinde Türk malı yazması isteniyor. Burada çok dikkatli adım atmamız gerekiyor. Bu fırsatların da kaçmasını engellemeliyiz. Kolonya ve diğer ürettiğimiz ürünlerde fiyat artışları üreticiden kaynaklanmamaktadır. Bizim ürettiğimiz ürünler daha önce kaça satılıyorsa, şimdi de o fiyata satılıyor. Bizler anlık kazanç yapmıyoruz. Bizim için ürün çok önemli ve kıymetlidir. Bu talepten önce fiyatlarımız ne ise, şu anda da o şekilde sunuyoruz. Bütün üreticilerin de böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak günü birlik kazanç sağlamak isteyen kişiler bizden 10 liraya alıp 30 liraya satıyorlar. 15-20 günlük kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Çok yakında etil alkol sıkıntısı hallolduktan sonra herkese istediği kadar kolonya temin edebiliriz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Ekonomi
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Ekonomi
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Ekonomi
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Ekonomi
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı Ekonomi
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Guido Senia Rita Wilson
Spor Tamer Tuna Berkay Şahin Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: "Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 09:25:55. #1.14#
title