Türkiye'de 2021 böyle geçti: Mart

Tatvan'a gitmek üzere Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerin şehit olması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçladığı gerekçesiyle HDP hakkında açtığı kapatma davası ve Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, Türkiye'de Mart 2021'in başlıca gelişmeleri olarak kayda geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mart ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MART

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında "kontrollü normalleşme" sürecine geçildiğini açıkladı.

Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri kısıtlamanın devamı kararlaştırıldı. Tüm illerde uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlamasının sürdürülmesine; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin çok yüksek riskli iller dışında belli saatler arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyet yürütebilmelerine karar verildi.

2 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Planın, iki yıllık zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını belirten Erdoğan, "Eylem Planı'mızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır. Çünkü anayasa, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirecek toplumsal iradenin en güçlü ve korunaklı zeminidir." dedi.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

3 MART

FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de arasında bulunduğu 10 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 4 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, bir sanığı 8 yıl 4 ay hapse mahkum etti, 3 sanığın beraatine hükmetti.

Hacettepe Üniversitesi, Sinovac aşısının etkililiğini yüzde 83,5, hastanede yatışı engelleme oranını ise yüzde 100 olarak tespit ettiklerini açıkladı.

4 MART

Tatvan'a gitmek üzere Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 personel şehit oldu, 2 personel yaralandı.

Şehit olan personelin isimleri şöyle:

"Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül."

Kazada Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı.

5 MART

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

MSB'den düşen askeri helikoptere ilişkin yapılan açıklamada, "İlk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir." denildi.

6 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

İçişleri Bakanlığınca şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

7 MART

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 kişilik gruptaki PKK/YPG'li terörist, çantasındaki yaklaşık 4 kilogram patlayıcıyla yakalandı.

8 MART

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin, İstanbul'da kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

9 MART

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada 3 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 8 sanık 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapse mahkum edildi, 6 sanığın beraatine hükmedildi. Gülen'in arasında bulunduğu 9 firari sanığın dosyaları ayrıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık." dedi.

10 MART

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının Faz-2 çalışmasının ikinci dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı.

11 MART

Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 29 bin 290 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin üzerinden geçen bir yılı değerlendirirken, 142 ülkeden 100 binden fazla Türk vatandaşının yurda getirilmesinin sağlandığını, 363 hasta Türk vatandaşının ambulans uçakla ülkeye taşındığını, Kovid-19 nedeniyle vefat eden 2 bin 680 Türk vatandaşının cenazesinin Türkiye'ye getirilerek defnedildiğini bildirdi.

12 MART

Hakkari'de yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

14 MART

Tıp Bayramı dolayısıyla "Lütfen Platformu" tarafından sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasının ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı. Erdoğan mektubunda, "Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mektubunda "Hayatlar kurtardınız. Hayatınızı riske attınız. Bu toplum, sizi terli önlükler içinde gösteren fotoğrafları asla unutmayacak." yazdı.

15 MART

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

16 MART

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Babası, annesi ve ablasını pompalı tüfekle vuran Mustafa Gider'in daha sonra intihar ettiği belirlendi.

17 MART

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder'in de arasında bulunduğu 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında 52'si konut 193 yapı kullanılmaz hale geldi. Köy, İçişleri Bakanlığınca afet bölgesi ilan edildi.

18 MART

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçildi.

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 20 bini aştı. Son 24 saatte yapılan 184 bin 452 Kovid-19 testi sonucu 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi ise hayatını kaybetti.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli Hatay'da yakalandı.

19 MART

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

20 MART

"İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 MART

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir." açıklaması yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

22 MART

Milli Savunma Bakanlığı, son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 MART

Kocaeli'de polis ekiplerince gümrüklü alandaki yük gemisine düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilogram toz esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

24 MART

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi. Erdoğan, konuşmasında "Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasayı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir." dedi, Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı ile kavuşturacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

25 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkısı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından ilki verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü"ne layık görüldü. BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende ödülü Emine Erdoğan'a sundu.

26 MART

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, cinayetin FETÖ'nün talimatları, amaç ve ideallerine uygun olarak, hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirildiğini bildirdi.

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski subay Muharrem Demirkale "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldı. Okan Şimşek ve Veysal Şahin çeşitli suçlardan 28'er yıl, Ercan Gün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyası ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, "Meclis'in alacağı bir karar filan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunun kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik, kendilerine de durumu bildirdik ve bu iş de böylece bitmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 MART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile bazı hastalıkların tedavisini gören kişilerin Kovid-19 aşı sistemine tanımlandığını bildirdi.

28 MART

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü'nün yapılan operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklarının kaçırılarak terör örgütüne katılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önünde "evlat nöbeti" tutan aileleri ziyaret etti.

29 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, Türkiye'nin tamamında kısıtlamanın 21.00-05.00 saatleri arasında haftanın her günü süreceğini bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Montrö, Lozan gibi anlaşmalardan çıkmanın mevzubahis olmayacağını söylediğini belirterek, "Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu ve bizim İstiklal Harbi neticesinde kazanmış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur, böyle bir tartışma bizim aklımızdan da geçmez, geçmemektedir." diye konuştu.

30 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt'te, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 1317 personelle "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 mutasyonunun Türkiye'deki oranının yüzde 75'lere ulaştığını bildirdi.

31 MART

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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