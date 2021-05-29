Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mamak Belediyespor, deplasmanda Samsunspor'u 74-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mamak Belediyespor, deplasmanda Samsunspor'u 74-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, etkili oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

Skordaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren Samsunspor, son çeyreğe 59-50 önde girdi.

Final periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan Mamak Belediyespor, bitime 2 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi. Konuk ekip, müsabakadan 74-68 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride üçüncü karşılaşma, 1 Haziran Salı günü saat 17.00'de Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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