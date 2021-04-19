Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 27. haftaya aynı puanla ilk 2 sırada giren ekiplerin mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, normal süresi 69-69 eşitlikle biten müsabakada Samsunspor'u 82-75 yendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 27. haftaya aynı puanla ilk 2 sırada giren ekiplerin mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, normal süresi 69-69 eşitlikle biten müsabakada Samsunspor'u 82-75 yendi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunda farkı 12 sayıya (19-7) kadar çıkartan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. Samsunspor, ikinci periyodun bitimine yakın 38-36 öne geçse de devre 38-38 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyoda 13-0'lık seriyle başlayan ve 51-38 üstünlük kuran Samsunspor, periyodu 59-53 önde bitirdi. Ev sahibi ekibin 63-61 öne geçmeyi başardığı dördüncü periyot 69-69 berabere sona erdi.

Uzatma periyodunda daha etkili olan ev sahibi ekip, müsabakadan 82-75 galip ayrıldı.

Lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

Sezon sonunda şampiyon takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bu galibiyetle ile puanını 46'ya çıkardı ve Samsunspor'un 1, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2 puan önünde yer aldı. İlk yarıda rakibine 84-80 yenilen Denizli temsilcisi sezon sonunda olası puan eşitliğinde Samsunspor'u geride bırakacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket son 3 haftada Finalspor (D), Nadir Gold İstanbul Basket ve Global Connect Travel Düzce ile karşılaşacak.

Samsunspor ise normal sezonu Akhisar Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor (D) ve Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz