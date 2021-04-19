Türkiye Basketbol 1. Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 27. haftaya aynı puanla ilk 2 sırada giren ekiplerin mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, normal süresi 69-69 eşitlikle biten müsabakada Samsunspor'u 82-75 yendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 27. haftaya aynı puanla ilk 2 sırada giren ekiplerin mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, normal süresi 69-69 eşitlikle biten müsabakada Samsunspor'u 82-75 yendi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunda farkı 12 sayıya (19-7) kadar çıkartan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. Samsunspor, ikinci periyodun bitimine yakın 38-36 öne geçse de devre 38-38 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyoda 13-0'lık seriyle başlayan ve 51-38 üstünlük kuran Samsunspor, periyodu 59-53 önde bitirdi. Ev sahibi ekibin 63-61 öne geçmeyi başardığı dördüncü periyot 69-69 berabere sona erdi.

Uzatma periyodunda daha etkili olan ev sahibi ekip, müsabakadan 82-75 galip ayrıldı.

Lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

Sezon sonunda şampiyon takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bu galibiyetle ile puanını 46'ya çıkardı ve Samsunspor'un 1, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2 puan önünde yer aldı. İlk yarıda rakibine 84-80 yenilen Denizli temsilcisi sezon sonunda olası puan eşitliğinde Samsunspor'u geride bırakacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket son 3 haftada Finalspor (D), Nadir Gold İstanbul Basket ve Global Connect Travel Düzce ile karşılaşacak.

Samsunspor ise normal sezonu Akhisar Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor (D) ve Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Nomofobi nedir?
Nomofobi nedir?
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Basketbol 1. Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:38:59. #1.15#

title