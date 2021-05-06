Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Faaliyete Başladı

Dilde, fikirde "İşte Birlik'' düsturu ile yola çıktığımız, Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübümüz kısa adıyla (TASEK) milliyetçi duyguları olan kurucu üyeleri ile faaliyete başlamıştır.

TASEK'in ilk stratejik hedefi Türkiye ile Azerbaycan Türklüğü ile var olan sosyal, kültürel, ekonomi, spor, askeri ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi tarihteki en üst seviyeye taşımaktır.

Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Koray BOZAT önderliğinde kurulan derneğin genel başkan yardımcısı "Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri" mimarı BHS GROUP sahibi Atakan TAŞUR ve MHP MYK üyesi Bülent MAŞAOĞLU olmuştur.

İki ülkenin arasındaki ticaret hacminin daha keskin hale gelmesi ve özellikle Karabağ'ın tekrardan kazanılması her iki ülkenin de yatırımcılarını bir araya getirmek için kurulan kulübün kısa sürede genel kongre seçimi yapılacaktır. Kurucu üyeler arasında ise; Zeki ETKE, Tanju MENTEŞ , Bilge SÜMER, Mustafa KARAPINAR, bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler