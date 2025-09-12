12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda büyük bir başarı göstererek finale çıktı. Türkiye, Almanya'yla yapılacak olan final maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye-Almanya final maçının tarihi ve saati, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu. Türkiye Almanya maçı ne zaman? EuroBasket Türkiye Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

ALMANYA FİNAL BİLETİNİ KAPTI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Almanya, etkili hücum performansı ve disiplinli savunmasıyla dikkat çekti. Bu galibiyetle birlikte Almanya, finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE TARİH YAZDI VE FİNALDE

Milli takımımız 12 Dev Adam, yarı finalde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, büyük bir kararlılık göstererek zorlu rakibini saf dışı bıraktı. Türkiye'nin bu tarihi başarısı, tüm ülkeyi gururlandırdı ve taraftarları büyük bir heyecana sürükledi.

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en kritik mücadelesi olan final karşılaşması, 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Son dünya şampiyonu Almanya ile finalde karşılaşacak olan Türkiye, bu maçta şampiyonluk için parkede olacak. Dev mücadele saat 21.00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Almanya final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye, 12 Dev Adam'ın şampiyonluk mücadelesini ekran başında takip edecek.