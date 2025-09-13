Türkiye Almanya basketbol CANLI izle! Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Türkiye Almanya canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Türkiye Almanya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Peki, Türkiye Almanya basket maçı nerede izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE ALMANYA CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Almanya maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Türkiye Almanya maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Türkiye Almanya maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL MAÇI DEV EKRAN NEREDE?

Eurobasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihi maça yüksek motivasyonla hazırlanıyor. 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak final karşılaşması, ülke genelinde kurulacak dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek.

İstanbul'da birçok ilçe belediyesinin farklı noktalara kuracağı dev ekranlarla binlerce basketbolseverin maçı hep birlikte takip etmesi bekleniyor. Yaşadığınız ilçedeki ekran kurulumlarını öğrenmek için yerel yönetimlerin resmi sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi maça özel dev ekran kurulacağını açıkladı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Almanya arasında oynanacak Avrupa Basketbol Şampiyonası final karşılaşması için Konak ve Karşıyaka'da dev ekran kuracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale kalarak büyük bir başarıya imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuva heyecanını kentin sokaklarına taşımak için harekete geçti. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın finalde Almanya ile karşılaşacağı müsabaka için Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önündeki alanda ve Konak Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dev ekranlar kurulacak. Böylelikle, basketbolsever İzmirliler 14 Eylül Pazar saat 21.00'deki final maçını alanlarda izleyebilecek.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Almanya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Almanya maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Almanya maçı Riga'da, Xiaomi Arena Stadyumu'nda oynanacak.