Türkbeleni Manavgat'ın Cazibe Merkezi Olacak

2013 yılında çıkan yangında ciddi zarar gören Türkbeleni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projesi ile küllerinden doğuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'a nefes aldıracak ve Türkiye'nin en güzel kent parklarından biri olacak Türkbeleni Projesi'nin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in büyük önem verdiği Manavgat Türkbeleni projesinde sona geliniyor. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE A.Ş tarafından 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni projesinin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı.

Daha yeşil oluyor

2013 yılında çıkan yangında ciddi zarar gören Türkbeleni, eskisinden daha yeşil bir hale geliyor. Hiçbir ağacın kesilmediği ve taşınmadığı Türkbeleni'nde 8 bin 500 yeni ağaç dikildi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği 350 dönümlük dev proje yeşil alanları ve doğasıyla sosyal hayata canlılık katacak.

Millet Kıraathanesi de olacak

Türkbeleni Mesire Alanı Projesi; amfi tiyatrosu, spor sahaları, yapay göleti, macera parkı, çocuk oyun alanları, sosyal alanlar ve proje içerisinde yer alacak. Ayrıca Türkbeleni Projesi içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Millet Kıraathanesi de yer alacak. Kitaplarla donatılacak, ücretsiz ikramların yer alacağı Türkbeleni Millet Kıraathanesi vatandaşların buluşma noktası olacak. - ANTALYA