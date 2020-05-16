HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Türk üreticiler için Suudi Arabistan pazarında ciddi fırsatlar var"

TGDF Akademi'nin düzenlediği 'COVID-19 Sonrası Işık Orta Doğu'dan Yükselir mi?' Konferansı'nda Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde tecrübeye sahip üst düzey yönetici Tolga Sezer, yatırım ve iş fırsatlarına dair değerlendirmeler yaptı.

16.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:05

TGDF Akademi'nin düzenlediği 'COVID-19 Sonrası Işık Orta Doğu'dan Yükselir mi?' Konferansı'nda Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde tecrübeye sahip üst düzey yönetici Tolga Sezer, yatırım ve iş fırsatlarına dair değerlendirmeler yaptı.

Al Safi Danone CEO'su Tolga Sezer, TGDF Akademi'nin düzenlediği 'COVID-19 Sonrası Işık Orta Doğu'dan Yükselir mi?' Konferansı'nın konuğu oldu. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi ile ilgili deneyimlerini aktaran Sezer, COVID-19 sürecinin bölgeyi nasıl etkilediğini ve Türkiye'deki üreticilerin değerlendirebileceği önemli fırsatları anlattı.

"COVID-19 tam anlamıyla bir devrim"

COVID-19'u 'Tam anlamıyla bir devrim' olarak nitelendiren Sezer, "Pandeminin kimsenin risk haritasında yer aldığını zannetmiyorum, herkes hazırlıksız yakalandı. Bu nedenle içinden geçtiğimiz dönemde ilk öğreti, pandeminin gerçek olması.

İkinci önemli nokta da dijitalleşmenin önemli. Bu platformları kullanamayan şirketler çok zorlandılar. Üçüncü nokta da sağlık. Önümüzdeki dönemde iletişimde ve ürünlerde sağlık konsepti, sağlıklı ürünler çok büyük önem arz edecekler.

Bu konsepti bünyesinde barındıran şirketler önemli bir avantaj sağlayacak. Dördüncü olarak bu bir kabuğa çekilme dönemi denebilir. Birçok tüketici ve aile kabuğuna çekildi. Bu bir travma olarak da tanımlanabilir. Tüketici davranışları da bundan etkilenecek.

Otorite tanımına da dikkat etmemiz gerekiyor. Artık otoritenin yeni bir tanımı olacak. Şu anda Orta Doğu'da haber kanallarından, ajanslardan ziyade Hükümetin ve Bakanlıkların Twitter hesapları takip ediliyor" diye konuştu.

"Türk üreticilerin pazara girmesi için önemli fırsatlar var"

Suudi Arabistan'ın petrol fiyatları ve COVID-19 nedeniyle ekonomik açıdan çok farklı bir döneme girdiğini söyleyen Sezer, şunları aktardı:

"Bölgede bazı ekonomik tedbirler alındı. Bir ay içerisinde yüzde 5 olan KDV'nin yüzde 15'e çıkarılacağı açıklandı. Gıda tedariki konusundaki stratejiler gözden geçirilecek. Bunu yaparken de sürdürülebilir aksiyonlar almayı hedefliyorlar. Bu sürecin Türkiye'deki üreticiler için önemli fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Bölgenin Türk üreticisine bakışı olumlu. Artık Türkiye'ye daha da farklı bir gözle bakmak zorundalar. Burada büyük bir potansiyel var. İş hacmi çok farklı noktalara gelebilir.

Mesela Suudi Arabistan'da büyük sayıda hayvan ithalatı yapmayı düşünmüyorlar. Bunun yerine et ticaretine entegre olup, buradan hazır et ithalatını hedefliyorlar. Bu önemli bir örnek.

Önümüzdeki dönemde tarım, katma değerli üretim, sağlıklı ürünler, organik çok önemli olacak. Türk üreticisinin sırtını sıvazlamak, bu fırsatlar için cesaretlendirmek lazım. Önümüzdeki dönemde iş hacmi enteresan boyutlara gelecek.

Burada doğru kişilerle iş yapmak lazım. Bir bilene mutlaka sormakta fayda var. Doğru kişi, doğru ortak ve doğru işbirliğinin çok daha uzun ömürlü sonuçlar vereceğini düşünüyorum."

"Tüketici taleplerindeki değişim izlenmeli"

Körfez Bölgesinde ve dünya genelindeki tüketicilerle ilgili de enteresan değişiklikler olduğundan söz eden Sezer, şunları ekledi:

"COVID-19 sonrasında tüketici ihtiyaçlarında neler değiştiğine bakmamız gerekiyor. Kesinlikle tüketicinin bir güven talebi var. Bu çok ciddi bir şekilde ortaya çıktı. Sağlıklı ürünlere de çok ciddi bir yönelim söz konusu.

Bağışıklığı destekleyen birtakım ürün ve konseptlere de ciddi bir talep var. Organikte de büyük bir fırsat var. Önümüzdeki dönemde tüketiciler ürünlerde ekstra bir güvenlik beklentisi içerisinde olacak. Ambalaj güvenliği ve hijyen kontrollerinin daha üst düzeyde gerçekleşmesi söz konusu olabilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Ekonomi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket Ekonomi
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
ING Türkiye, şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle ihtiyaç kredisi verecek
ING Türkiye, şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle ihtiyaç kredisi verecek
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Avrupa İngiltere Gaziantep
Şu an buradasınız: "Türk üreticiler için Suudi Arabistan pazarında ciddi fırsatlar var" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:58:50. #1.15#
title