Türk Ticaret Kanonunda Değişiklikler

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerle Şirket Kuruluş işlemlerinin çok kolaylaştığını söyledi.

KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, şirket kurulurken yaşanan bürokrasi kaldırıldı, maliyetler ve prosedür minimum noktaya geldiğini ifade ederek, "Şirket kuruluş işlemleri artık başka bir yere gitmeye gerek kalmadan, sadece odalarda faaliyet gösteren ve 'tek durak ofis' olarak tasarlanan ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak" dedi. KİTSO Başkanı Öndeş, bu reformlar sonrasında Türkiye'nin Dünya Bankası'nın şirket kuruluş işlemleri sıralamasında ilk 10'a gireceğine dikkat çekti. Öndeş, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonunda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasiyi bitiren düzenlemeler yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Başkan Öndeş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odalarda faaliyet gösteren ticaret sicil müdürlükleri 'tek durak' haline geldiğini anlatarak, şirket kurmak isteyen girişimci tek tıkla tek noktada bütün işlerini halledebileceklerini kaydetti. Öndeş, değerlendirmede, ticaret hayatına yeni girecek müteşebbislerin önündeki engelleri kaldırmak için uğraş verdiklerini vurgularken, "Risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer sağlayacak girişimcinin iştahını, yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemiyoruz. Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi TOBB ile paylaştık ve TOBB ise bu teklif ve önerileri Hükümetimiz ile görüşerek bir yol haritası oluşturuldu. Bu bağlamda Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ'ın desteği ile belirlenen yol haritası dahilinde çıkarılan Kanun ile çok önemli bir adım atıldı" dedi.

Türkiye dünya sıralamasında ilk 10'a girecek

Öndeş, Türkiye'nin şu anda Dünya Bankasının şirket kuruluş işlemleri sıralamasında 80'inci sırada olduğunu hatırlatarak, yapılan bu düzenlemelerle Türkiye'nin ilk 10'a gireceğine inandığına dikkat çekerek, "Bu önemli değişimin gerçekleşmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile İlgili Tüm Bakanlara ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Uzun işlemler yerine, 'tek tık, tek durak' anlayışı geldi

Tescil işlemlerinin nihai olarak odaların bünyesindeki ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştiğini ifade eden KİTSO Başkanı Öndeş yapılan çalışmaları ve sürec ile ilgili "Şirket kurmak için uzun işlemler vardı. MERSİS'e giriş yapıp şirket sözleşmesi oluşturuluyor. Sermaye blokajı ve Rekabet Kurumu payını ödemek için bankaya gidiliyordu. Noterde imza tasdiki ve imza beyannamesi yaptırılıyordu. Odaya gelinip kayıt, tescil ve ilan işlemleri gerçekleştiriliyordu. Notere gidip ticari defterlerin açılış tasdiki yaptırılıyordu. Ticaret sicili müdürlüklerinde kağıt ortamında doldurulan işe başlama bildirimi vergi dairelerine gönderiliyor ve yoklama memuru bekleniyordu. Yoklama memuru iş yoğunluğuna göre bazen ertesi gün, bazen bir hafta sonra ancak yoklamayı gerçekleştirebiliyordu. Yoklama memuru onay verince vergi kimlik numarası oluşuyor, daha sonra fatura bastırıp ticari faaliyete başlanabiliyordu. Ayrıca SGK'ya kuruluş bildirim formu iletilmesi gerekiyordu, bu bildirim formu yine kağıt ortamında ticaret sicili müdürlüğüne iletiliyor ticaret sicili müdürlüğü de 10 gün içerisinde SGK'ya iletiyordu. Tüm bu süreçler artık geçmişte kaldı. Yeni dönem çok farklı. Bu reform ile sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirilmiş oldu. Yapılan düzenleme ile şirket kurmak isteyen kişi; MERSİS'e girecek ve odaya gelecek. Böylece; Tek Tık, Tek Durak ile şirket kurulmuş, tüzel kişilik kazanmış, vergi ve sosyal güvenlik kaydı yapılmış, ticari defterleri tasdik edilmiş, oda kaydı tamamlanmış olarak Oda'dan ayrılmış olacak" diye konuştu.

Hedef tüm işlemlerin elektronik ortamda olması

Başkan Öndeş, şirket kuruluşlarında nihai hedefin elektronik ortamda şirket kuruluşu ve tüm şirket işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olduğunu söyleyerek, bu konuda Odalara kanunla verilmiş görevler olduğunu ve üzerlerine düşen bu görevler kapsamında KİTSO olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Öndeş, tüm çalışmaların üyelere daha iyi hizmet sunabilmek için olduğunu sözlerini ekledi. - KİLİS