Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, şirketin 9 aylık performansını açıkladı Açıklaması

Türk Telekom Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ümit Önal, bu yılın 9 ayında 24,4 milyar lira gelir elde eden şirketin net karının 4,7 milyar liraya, toplam abone sayısının da 51,4 milyona ulaştığını bildirdi.

Önal, Türk Telekom Genel Müdürlüğünde, Şebeke Yönetim Merkezi, Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi ve 2021 yılının 3'üncü çeyreği finansal sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şirketin temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde büyüyerek 2021'deki yüksek performansını sürdürdüğünü söyledi.

Finansal ve operasyonel sonuçların bir kez daha güçlü yönlerin, tarihin, deneyimlerin, yatırım kararlarının, beşeri sermayenin ve uygulama yetkinliklerinin altını çizdiğini görmekten mutlu olduklarını belirten Önal, ülke için dijital dönüşümü tamamlamaya ve 5g yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Önal, Türk Telekom için başarılarla dolu bir yılı kapatmak için çok az bir zaman kaldığını, 2022 yılını karşılamaya hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sabit geniş bant, yüzde 29'luk güçlü gelir artışıyla 3'üncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmaya devam etti. Geçen yılın olağanüstü özelliklerinden sonra normalleşmiş talep bekliyorduk ancak net kazanımlar yıl içinde şimdiye kadar öngörümüzden daha güçlü seyretti. Yazlık mekanlardaki yeni bağlantı ihtiyacı ve okula dönüş sezonu da yeni kazanımları destekledi. Eğitim fiziksel olarak başlasa da öğrencilerin ödevleri, araştırmaları ve serbest zamanlarında kullandıkları internet için evde bağlantıya ihtiyaçları sürüyor. Giderek daha fazla şirket tarafından benimsenen hibrit çalışma modelleri de bağlantı talebinin devamlılığını destekliyor. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek, tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor."

"Fiber ağımız, geleceğin teknolojileri için güçlü bir kaldıraç"

Yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanına uzanan 353 bin kilometrelik fiber uzunluğa sahip olduklarını aktaran Önal, "Fiber ağımız, geleceğin teknolojileri için güçlü bir kaldıraç." ifadesini kullandı. Önal, 2019'da abone portföyünün yüzde 37'sini oluşturan toplam fiber abone sayısının bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 8,8 milyona yükseldiğini ve abone portföyünün yüzde 62'sini aştığını dile getirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon olan fiber hane kapsamasının da 3'üncü çeyrek itibarıyla 28,9 milyonu geçtiğini aktaran Önal, "Gelişen teknolojimiz ve erişimimiz, Türkiye için 5G'ye avantajlı bir geçişin yolunu açacak." dedi.

Önal, 3'üncü çeyrekte yaşanan normalleşmeyle artan hareketliliğin daha dinamik bir mobil pazar sunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mobil abone tabanımız, 3'üncü çeyrekte 500 binin üzerinde net abone kazanımıyla beklentilerimizin üzerinde büyüdü ve 2019 yılının birinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışa ulaştı. Toplam prime tabanı 3'üncü çeyrekte yıllık yüzde 64 büyürken prime abonelerinin toplam faturalı taban içindeki payı yüzde 29'u aştı. Son 6 çeyrektir 'yükselen eğilim' gösteren mobil gelir büyümesinde, stratejilerimizin olumlu yansımalarını bir kez daha görmekten memnunuz."

Önal, kısa süre önce Silikon Vadisi'nde dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve en büyük küresel girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile iki önemli iş birliğine imza attıklarını anımsatarak, "Sadece Türkiye'de 5G'ye geçişe öncülük etmekle kalmıyor, aynı zamanda hızla dönüşen bir dünyada yeni nesil teknolojilerin standartlarını belirleyen küresel oyuncular arasında yerimizi de alıyoruz. AR-GE şirketimiz Argela ve onun ABD'deki inovasyon kolu Netsia aracılığıyla 5G, şebeke dilimleme, fiber optik ağlar, blockchain, veri analizi ve radyo erişim şebekesini kapsayan çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz toplam 56 patentimizle tüm dünyaya 5G çözümleri sunuyoruz." dedi.

"2021 öngörülerimizi 3'üncü kez yukarı yönlü revize ettik"

Yılbaşından bu yana beklentileri aşan bir performans sergilediklerini vurgulayan Önal, "2021 öngörülerimizi yıl içinde 3'üncü kez yukarı yönlü revize ettik. Bu yılın 9 ayında 24,4 milyar lira gelir elde eden Türk Telekom'un net karı 4,7 milyar liraya, toplam abone sayısı da 51,4 milyona ulaştı. Daha önceki öngörümüzde yıllık yüzde 17 olarak belirttiğimiz faaliyet gelirlerinin yüzde 18 artmasını, 15,8 milyar lira olan FAVÖK'ün 16,2 milyar liraya yükselmesini ve 8,5 milyar lira olan yatırım harcamalarının da 8,7 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Toplam abone sayısını 51,4 milyona taşıyan Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 1,9 milyon olduğunu belirten Önal, şu bilgileri verdi:

"Sabit geniş bant abone sayısı 14,1 milyona ulaşırken sabit geniş bant ARPU yıllık yüzde 15,3'e yükseldi. Fiber abone sayısı 9 ayında, yıllık yüzde 67'lik artışla 8,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,9 milyon olurken mobil ARPU da yıllık yüzde 13,6 büyüme kaydedildi."

"Sürdürülebilirlik yolculuğunda gelişimimizi değerli buluyoruz"

Türkiye'nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak ülkeye hizmeti varlıklarının asli unsuru olarak gördüklerini dile getiren Önal, şunları kaydetti:

"Bizim için teknoloji insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. Günümüzde değişen öncelikler ve beklentiler doğrultusunda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modelimize ve stratejilerimize entegre etme konusunda kayda değer bir gelişim süreci içindeyiz.Türk Telekom Grubunun sürdürülebilirlik hedefleri yönünde, kısa süre önce, veri merkezlerimiz için The International REC Standard'tan Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC) aldık. Bu sertifikayla veri merkezlerimizde yeşil enerji kullandığımızı belgeledik. Bu anlamda, yalnızca Türk Telekom'a değil, veri merkezimizi kullanan müşterilerimize de yeşil enerji kullandırmak suretiyle yarattığımız katma değeri büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Normalleşen dünyanın sunduğu zenginliklerle, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek ve paydaşlarımıza karşı temel sorumluluklarımızı yerine getirmek için kendimizi her zamankinden daha güçlü ve donanımlı hissediyoruz. Tüm bu çabalarımızın ve bu uğurdaki gelişim yolculuğumuzun çıktılarını içeren kapsamlı 'Sürdürülebilirlik Raporu'muzu yakında sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız."

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