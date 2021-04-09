Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Malazgirt Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti.

Malazgirt Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, hafta dolayısıyla gerçekleştirecek program hakkında Kaymakam Demirer'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demirer, dünyada ve Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını dolaysıyla sadece bir törenle kutlanacağını söyledi.

"176 yıl önce kurulan polis teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur." diyen Demirer, şöyle konuştu:

"Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti, milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden, son günlerde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı gece gündüz demeden ilçemizde Sosyal Vefa destek gurubu olarak, gerek emeklilerin maaşlarının dağıtımında cansiperane çalışan fedakar polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta ilçemiz Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye'de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin