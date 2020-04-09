Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın 175 yıl önce vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek amacıyla kurulduğunu bildirdi.

Polis teşkilatının kurulduğu günden bu yana kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının devamı için üstün görev anlayışı içinde gayretlerini sürdürdüğünü belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde fedakarca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katan polislerimizin hakkı ödenmez."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA