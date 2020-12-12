Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış

ABD'li Zynga'ya 168 milyon dolara satılan yerli oyun firması Rollic Games'in kurucusu Burak Vardal, satış sürecine ilişkin detayları anlattı. Amerika'daki ekiple hiç yüz yüze tanışma imkanlarının olmadığını belirten Vardal, görüşmelerin online olarak yapıldığını söyledi.

Geçtiğimiz ağustos ayında 168 milyon dolara ABD'li dev Zynga'ya satılan yerli oyun firması Rollic Games'in satış sırasında firmayla hiç yüz yüze görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Faaliyetlerini Zynga şemsiyesi altında sürdüren Rollic Games'in kurucusu ve CEO'su Burak Vardal, Zynga gibi bir devle masaya oturmanın zor bir süreç olduğunu anlatarak, "Amerika'daki ekiple hiç yüz yüze tanışmadık. Pandemi nedeniyle görüşmelerimiz hep online oldu. Satın almanın üzerinden bir hayli zaman geçti hala da yüz yüze konuşamadık. Tabii ki Zynga Türkiye ofisini tanıyoruz, onlarla konuştuk ama ABD'deki ekiple hiç fiziksel olarak bir araya gelmedik" dedi.

"ÇOK MÜTEVAZIYDILAR"

Amerika'da bir çeyrekte en çok oynanan iki oyunu üretmelerinin Zynga'nın ilgisini çekmelerini sağladığını aktaran Vardal, yaşanılan süreci şöyle anlattı: "Oyunların kalitesi ve başarısı yanında finansal kazançları da ilgilerini çekmemizi sağladı. Bunlar olunca masaya bir adım önde oturuyorsunuz. Değerimizin farkındaydılar. Beni en çok etkileyen şey bu kadar büyük bir şirketin karşımıza çok mütevazı insanlarla gelmesi. Her detayı konuştuk. Bu süreçte ellerinden geleni yaptılar. Sorun olursa beraber çözelim dediler. Mütevazı oluşları inanılmazdı. Görüşmeler uzun sürdü. O sırada Peak'le de konuşuyorlardı, çok yoğunlardı. Önce onu sonuçlandırdılar. Bizimki daha sonraya kaldı. Ama sonucu çok güzel oldu."

"KEYİFLİ İÇERİKLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Vardal, Zynga'nın kendilerini satın alarak en büyük mobil oyun segmenti olan hyper casual'e (oynanması kolay, ücretsiz mobil oyunlar) giriş yaptığını belirterek, Türkiye'nin oyunda üretim isteği ve kalitesiyle Zynga'nın öncelikli ülkesi olacağını kaydetti. Vardal, şöyle devam etti:

"Zynga'nın hyper casual oyun portföyü yoktu. Şirkete katılınca kendi türümüzde tek örnekleri olacaktık. Bu, karar vermemizde etkili oldu. Bu trend biter mi diye bakıldı. Ancak hyper casual oyunlar giderek büyüyor. Dünyada indirilen oyunların yüzde 85'i hyper casual. Yeni neslin isteklerini düşünen keyifli içerikler üretmeye devam edeceğiz. Her zaman ana işimiz bu olacak."

"TÜRKİYE'DE ONNECT'İ 6 MİLYON DOLARA SATIN ALDILAR"

Rollic Games, satıştan sonra Zynga bünyesine geçse de faaliyetlerini Türkiye'de yürütüyor. Firma burada da yeni hamlelerini sürdürüyor. En son Chef Game Studio'nun geliştirdiği Onnect oyununun tüm haklarını 6 milyon dolar karşılığında satın aldı. Taraflar arasındaki anlaşma şartlarına bağlı olarak, ileride 1 milyon dolar tutarında ek bir ödeme yapılması da söz konusu olabilecek.

1 MİLYARLIK İNDİRME RAKAMINI HEDEFLİYOR

Rollic Games'in oyunları dünyada 400 milyondan fazla indirildi. Sekiz tanesi ABD App Store'da ilk iki sıraya yükseldi. Rollic Games, Tangle Master 3D, Gun Gang, Fast Driver, Go Knots 3D gibi oyunların yaratıcısı.

ABD'de uzun süre en çok oynanan oyunlar arasında yer aldı. Burak Vardal, yeni oyunlar geliştirmeye devam edeceklerini ve 1 milyar adetlik indirme rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. (Milliyet)