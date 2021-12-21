Türk Lirası'nın muhteşem dönüşünü dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı - Haberler Ekonomi
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Türk Lirası'nın muhteşem dönüşünü dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısının ardından yaptığı TL mevduatıyla ilgili açıklama sonrası TL hızla yükselişe geçmiş ve gün içinde 18,43 lirayla tarihi bir rekor kıran dolar, 12,27 seviyelerine gerilemişti. Dünya basını yaşanan gelişmeyi son dakika olarak duyururken, Londra merkezli haber ajansı Reuters servis ettiği haberde "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' duyurdu.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 18.43 seviyelerini görerek tarihi bir rekor kıran dolar kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

Dünya basını yaşanan gelişmeyi ise çarpıcı ifadelerle son dakika olarak duyurdu. Londra merkezli haber ajansı Reuters, "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" ifadelerine verdi.

Türk Lirası'nın muhteşem dönüşünü dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı

ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg ise Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" denildi.

Türk Lirası'nın muhteşem dönüşünü dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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