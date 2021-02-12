Türk Kızılayı Elazığ'da ihtiyaç sahipleri için "Sosyal Market" açtı
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Türk Kızılayı Elazığ'da ihtiyaç sahipleri için "Sosyal Market" açtı

12.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:50
Türk Kızılayı Elazığ'da ihtiyaç sahipleri için

Türk Kızılayı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Sosyal Market" açtı.

Türk Kızılayı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Sosyal Market" açtı.

24 Ocak 2020'de Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Türk Kızılayı Arıcak ilçesinde açtığı mağazadan ihtiyaç sahibi ailelerin kendileri için belirlenen saatte gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ihtiyacı olan ürünleri seçip alması sağlanacak.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bütün ekipleri ile sahada olduklarını ve bu süreçte ulaşmadıkları kimse kalmadığını belirten Kızılkaya, "Kızılay Elazığ Şubesi olarak ilçelerde en iyi şekilde hizmet götürebilmek için bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için sosyal marketler açıyoruz." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını buralarda karşılayacağını kaydeden Kızılkaya, şunları söyledi:

"Bugün Arıcak ilçemizde açtığımız market ile ihtiyaç sahiplerine daha rahat ulaşabileceğiz. İlçemiz bizim için önemlidir. Çünkü şehir merkezine en uzak olan ilçemizdir. Coğrafi yapısı ile beraber kırsal bölgededir. Bu anlamda bu ilçede sosyal mağazamızı açmamız bizi özellikle mutlu etti. Sosyal market ve buradaki temsilciliğimizle bu bölgede yaşayan gençlerimize eğitsel, sanatsal, kültürel faaliyetlerde bulunarak uzun soluklu bir çalışma hedefliyoruz. Gençlerimiz ve dezavantajlı gruplar ile çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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