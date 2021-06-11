Türk Kızılayı 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
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Türk Kızılayı 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Türk Kızılayı 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan ve yönetim kurulu üyeleri Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan ve yönetim kurulu üyeleri Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Meydanı'na gelen Baykan ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu.

Baykan, meydanda yaptığı konuşmada, bir grup idealist doktor tarafından 11 Haziran 1868'de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılayın 153 yaşında olduğunu söyledi.

Dünyanın ilk Kızılayı olan cemiyetin tam bir buçuk asırdır, Türk milletinin 'merhamet çınarı' olarak ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem olduğunu belirten Baykan, "Yaklaşık 40 ülkede faaliyet gösteren Kızılay, bölgemizin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından ve ülkemizin en önemli değerlerinden birisi. Türk Kızılayı dil, din, ırk ayırımı gözetmeden son 10 yılda 147 ülkeye yardım eli uzatmış ve uzatmaya devam edecektir."ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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