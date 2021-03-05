Türk Kızılaydan KKTC'deki 50 çocuğa tablet desteği
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Türk Kızılaydan KKTC'deki 50 çocuğa tablet desteği

05.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:58
Türk Kızılaydan KKTC'deki 50 çocuğa tablet desteği

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 50 öğrenciye tablet hediye etti.

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 50 öğrenciye tablet hediye etti.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle, imkanı olmayan 50 çocuğa tablet verildi.

Tabletleri çevrim içi eğitim sırasında da kullanacak öğrencilere 3 aylık ücretsiz internet de hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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