Türk Kızılay, vekaletle kurban organizasyonunu Et ve Süt Kurumu iş birliğinde yapacak
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Türk Kızılay, vekaletle kurban organizasyonunu Et ve Süt Kurumu iş birliğinde yapacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılayın modeli biraz farklı, özgün. Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan kavurmalarımızı ve kıymalarımızı, şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 81 ilimizde dağıtıyoruz.

Türk Kızılay, vekaletle kurban organizasyonunu Et ve Süt Kurumu iş birliğinde yapacak
17.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:34

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılayın modeli biraz farklı, özgün. Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan kavurmalarımızı ve kıymalarımızı, şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 81 ilimizde dağıtıyoruz." dedi.

Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'ndaki tesiste gazetecilere bilgi verdi.

Türk Kızılayın bu sene de vekaletle kurban organizasyonunu gerçekleştirdiğini belirten Kınık, bu yıl Et ve Süt Kurumu ile birlikte Tarım Bakanlığının kombinalarında ve tesislerinde kurban organizasyonunu yapacaklarını ifade etti.

Bütün kurbanlıkları yerli besicilerden temin ettiklerini söyleyen Kınık, satın alım ve hazırlıkların gerçekleştirildiğini, vekaletle kurban kesimi için yaklaşık 2 haftanın olduğunu kaydetti.

Kurban kesildikten sonra yapılan dağıtıma ilişkin bilgi veren Kınık, şöyle konuştu:

"Kızılayın modeli biraz farklı, özgün. Özellikle Kurban Bayramı sürecinde kesilen etlerin bu şekilde dağıtımını yapmıyoruz. O dönemde kurban payları bollaştığı, insanlar kırmızı etleri tüketebildikleri için biz daha çok Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan kavurmalarımızı ve kıymalarımızı şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 81 ilimizde dağıtıyoruz."

İşlemin, Et ve Süt Kurumunun hijyenik tesislerinde proseslerle gerçekleştirildiğini anlatan Kınık, Türk Kızılayın kurban modelinin, bereketi yıl boyu yaşatan ve yaygınlaştıran bir model olduğunu kaydetti.

Kınık, kesilen ve nefaseti 1,5 yıl kaybolmayan kurban konservelerinin şubelere dağıtıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

"Yaklaşık 4 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz"

Bu sene Türk Kızılayın yaklaşık 4 milyon insana ulaşmayı hedeflediğini dile getiren Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde özellikle de açlığın, kıtlığın, kuraklığın, savaşın vurmuş olduğu Yemen, Suriye gibi coğrafyalarda, 16 ülkede bu kesim gerçekleştirilecek. Bu sene koronavirüs sebebiyle tedarik zincirinde geçen senelerdeki gibi esnek davranamıyoruz. Dolayısıyla son dakika gelecek fazla kurban vekaletlerini yönetemeyebiliriz. Bu çerçevede özellikle kurban bağışını vekaletle yapmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini biraz daha çabuk tutmalarını salık veriyoruz. Vekaletlerini daha erken verirlerse olası bir artış noktasında şimdiden tedbir alabiliriz."

Kızılayın yurt içindeki kurban vekaleti hisse bedelinin 1050, yurt dışında da 850 lira olarak belirlendiğini ifade eden Kınık, kurban vekaletlerinin "www.kizilay.org.tr" internet sitesinden verilebileceğini, kredi kartından taksitle ödeme imkanının bulunduğunu söyledi.

Bütün banka şubelerinden Kızılaya kurban bağışı yapılabileceğini belirten Kınık, Kızılayın şubelerinden de vekaletlerin verilebileceğini anlattı.

"Vatandaşların bağışlarıyla sayı daha da artabilir"

Et ve Süt Kurumu Alım ve Üretim Daire Başkanı İbrahim Sarıtosun da Türk Kızılay ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Sarıtosun, Et ve Süt Kurumunun veteriner hekimlerince Tarım Bakanlığının sevk izni verdiği hayvanların önce sağlıklı canlı muayenelerinin yapıldığını, daha sonra kombinalarda kesimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kesimlerin ardından Türk Kızılayın programı dahilinde kıymalık ve kuşbaşılık olarak konserve halinde yaklaşık 4 milyon kişiye dağıtım yapılacağını dile getiren Sarıtosun, vatandaşların bağışlarıyla bu sayının daha da artabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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