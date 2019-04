Türk Kirazı Çin Pazarından Vazgeçmiyor

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazın en çok sevildiği ülkelerden biri olan ve yıllık 800 milyon dolarlık kiraz ithal eden Çin'e Türk kirazının girişindeki engelleri kaldırmak için mücadelesini sürdürüyor. Kiraz ihracatçıları, 24-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Çin seyahati ile "Türk kirazı Çin'e girecek" mesajı verdi.

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve taze üzümde ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve üretimden sonra ihracatta da dünya lideri olması amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından 2016 yılından beri yürütülen URGE Projesi'ne katılan kiraz ve üzüm ihracatçıları, Çin'in Guanco ve Şanghay kentlerinde 24-31 Mart tarihleri arasında inceleme ve görüşmelerde bulundu. 2016 yılında start alan URGE Projesi kapsamında Şili, Almanya, Malezya, Vietnam ve Güney Afrika'yı ziyaret eden taze kiraz ve üzüm ihracatçılarının son durağı Çin oldu. Türk ihracatçıları, Çin'in önemli ithalat merkezleri olan Guanco ve Şanghay'da ithalatçı birlikleri ve ithalat halleri yönetimleri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türk kirazı başta olmak üzere diğer meyvelerin de detaylı tanıtımı yapıldı. Türk heyetinde yer alan 13 firmanın yetkilileri, Çin'in Guanco şehrinde 14, Şanghay'da ise 19 firmayla ikili görüşmeler yaptı.

Çin temasları hakkında bilgi veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Çin, giderek artan kişi başı gelirleri ve değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle gıda sektörleri için önemli bir ülke. Biz meyve sebze ihracatında yoğunlukla Avrupa ülkeleri ile diğer bölge ülkelerine odaklanmış durumdayız. Ancak Şanghay'da bir araba kiralasanız ve 2 saatlik bir şehir turu yapsanız Avrupa pazarı kadar büyük bir pazar gezmiş olursunuz. Dolayısı ile bu pazara girmemiz sadece ihracatımızı artırmayacak, aynı zamanda diğer pazarlardaki rekabetimize de olumlu yansıyacak. Etkinliğimiz kapsamında toplam 168 ikili görüşmesi gerçekleştirildi ve bu görüşmeleri gerçekleştiren firmalarımız bu görüşmelerin 33'ünü ciddi olarak değerlendirdi. Bu etkinliğin en önemli katkılarından biri de işbirliği geliştireceğimiz ortaklarla önemli bağlantılar kurmamız oldu" diye konuştu.

"Çin'de kiraz zenginlik göstergesi"

Çin'de kirazın zenginlik göstergesi olduğunu ve çok sevildiğini anlatan Uçak, şöyle devam etti:

"Çin'de Çinlilerin evlerine gelen misafirlerine kiraz ikram etmesi büyük bir prestij kaynağı. İthalatlarında Şili, ABD ve Yeni Zelanda öne çıkmış durumda. İki ülke arasındaki yasal süreçlerin Türk kirazı lehine iyileştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu konuyu çözerek Çin'in 800 milyon dolarlık kiraz ithalatından pay almak istiyoruz."

Güney Çin Gıda İthalatçılar Birliği, Çin Gıda Birliği ve Şanghay Meyve ve Sebze İthalatçıları Birliği ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin Guangzhou Ticaret Müşaviri Serdar Afşar, Şanghay Konsolosu Kenan Ağa ve Ticaret Ataşesi Mustafa Akseli de Türk firmalarına eşlik etti. Heyet, Çin temasları sırasında ithal ürünlerin yer aldığı haller ve marketleri ziyaret etti. İkili görüşmeler öncesinde yoğun ilgi gören "Türk Kirazı" Konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık bir sunum gerçekleştirdi.

Chunhua: "Türkiye dünyanın en kaliteli kirazlarını üretiyor"

Şanghay Yaş Meyve ve Sebze Birliği Başkanı ve Şanghay Hali Genel Müdürü Zhang Chunhua yaptığı konuşmada, "Türkiye, dünyanın en kaliteli kirazlarını üretiyor ve üretimde dünyada ilk sırada yer alma özelliğini taşıyor. Çin'in kiraz ithalatı 180 bin ton ve 800 milyon dolar değerinde. Ülke ithalatında ilk sırada Şili yer alıyor, ardından ABD ve Yeni Zelanda geliyor, Türkiye'nin dördüncü sırada yer almasını bekliyoruz. Türk kirazlarının Çin'e ihracatı için imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü gereğince Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çin AQSIQ (Tarım Bakanlığı Karşılığı) temsilcileri Çin'e ihraç edilecek kirazların üretildiği bahçe ve paketleme tesislerini yerinde inceledi. 2015 yılında protokol imzalanmasından sonra 2017'de küçük bir miktar ihracat yapıldı. Bunun artması için uğraşıyoruz. Avrupa'da marketlerde Türk kirazı olarak bilinen bu güzel ürünü Çin raflarında da görmeyi, aynı başarıyı yakalamayı umuyoruz. İhracatın düzenli olması için teknik düzenlemeler gerekiyor. Yeterli tecrübemiz var, kapasitemiz yüksek ve kısa zamanda engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Çin'de kiraz özel hediye paketleri olarak hazırlanıyor. O kadar kıymetli ki yeni yılda hediye olarak götürülüyor" ifadelerini kullandı.

Heyete Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi olan Beyobası Tarım Ürünleri Gıda Tur. Pet. Plastik Ambalaj İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Cena Dış Ticaret ve Tarım Ür. San. A.Ş., Bumey Gıda Tarım Nak. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kral Tarım Ürünleri ve Gıda San. Dış Tic. A.Ş., Sultar Tarım Ürünleri Değerlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti., Yalıcan Gıda Tarım Ür. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yetimler Tarım Ür. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Ayhan 34 Tarım Ürünleri İth. İhr. Müm. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları katıldı.

Türkiye'nin kiraz ihracatı 162 milyon dolar oldu

Türkiye, 2018 yılında 162 milyon dolarlık kiraz ihraç ederken, 2017 yılına göre yüzde 2 artış gösterdi. Almanya, 84.5 milyon dolarlık tutarla Türk kirazını en çok tercih eden ülke olurken, ikinci sırada 31.4 milyon dolar ile Rusya yer aldı. Zirvenin üçüncü basamağının sahibi ise 8.4 milyon dolarlık tutarla Norveç oldu. 2018 yılında Türkiye 52 ülkeye kiraz ihraç etmeyi başarırken, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 27 bin dolarlık Türk kirazı gitti. - İZMİR

Kaynak: İHA