Türk Kara Sularına İtilen 16 Sığınmacı Kurtarıldı
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Türk Kara Sularına İtilen 16 Sığınmacı Kurtarıldı

Türk Kara Sularına İtilen 16 Sığınmacı Kurtarıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 16 sığınmacı kıyıya getirildi.

Bu arada sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Habermetre

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