Türk-İş Başkanı Atalay, karla mücadele eden karayolları işçilerini ziyaret etti Açıklaması

BOLU (AA) - Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, karla mücadele eden karayolları işçilerini ziyaret ederek, "Karayollarının kıymetli işçileri üç dört gündür olağanüstü işler sarf etti. Üç dört gündür uyumayan, sürekli çalışan bölgeler var. Zannediyorum sizin aranızda da var. Hepinize minnettarız." dedi.

Atalay, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile Bolu'nun Cankurtaran mevkisindeki Karayolları Genel Müdürlüğünün Bakım ve İşletme Şefliğine gitti.

Burada, işletme bünyesinde karla mücadele çalışmaları yürüten işçilerle kahvaltı yapan Atalay, bu yıl kış şartlarının oldukça zor geçtiğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğündeki işçilerin büyük bir özveriyle karla mücadele çalışmaları yürüttüğünü vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Yazın orman, kışın karayolları ve enerji işçileri olağanüstü işler yapıyor. Bugün Kara yolları işçilerinin sorunlarını dinleyip, sorularını cevaplamak için buradayız. Biz işçiler olarak büyük bir aileyiz. Karayollarının kıymetli işçileri üç dört gündür olağanüstü işler sarf etti. Üç dört gündür uyumayan, sürekli çalışan bölgeler var. Zannediyorum sizin aranızda da var. Hepinize minnettarız. Burada olmamız gerektiği için buradayız. Allah hepinize kolaylık versin. Allah elinize, ayağınıza, gözünüze, vücudunuza bir zarar vermesin, sağlıkla çoluğunuza çocuğunuza kavuştursun."

Sendika ve konfederasyon ayrımı yapmadan tüm işçilerin sorunlarına çözüm aradıklarını vurgulayan Atalay, Cankurtaran'ın ardından Bolu Dağı Tüneli ve Kaynaşlı'daki Bakım ve İşletme Şefliklerini de ziyaret edeceklerini söyledi.

"Müteahhit işçilerinin de kadroya geçmesini önemle arzu ediyoruz"

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar da sendikalarına üye işçilerin Türkiye'nin her tarafında kışın karla mücadele edip, yazın asfalt işlerinde çalıştığını vurguladı.

Kara yolları işçilerinin vatandaşları Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kavuşturduğuna belirten Ağar, "Bu sene gerçekten çok kar yağdı. Gece gündüz demeden karla mücadele eden arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Şeflikte görev yapan kara yolu işçilerinin yanı sıra müteahhit işçilerin de olduğuna dikkati çeken Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu arkadaşlarımızı 2010'da başlatıp 2015'te Karayolları gibi bir teşkilatın işçisi yaptırmakla büyük bir meseleyi çözmüş olduk. Karayolları teşkilatında 4-5 bin kişi kalmışken, şu anda Karayolları teşkilatında 20 bin kişi oldu. Karayollarında 10 bin kişinin kadroya geçmesinin ardından Ergün Atalay Başkanımız kamuda çalışan tüm taşeron işçilerin, asıl işi yapan değil yardımcı işi yapanların da kadroya geçmesini benim yanımda Cumhurbaşkanı'na teklif etti. O da bunu kabul etti. Dolayısıyla kamuda 180 bin kişi kalmışken bugün kamuda 900 bin kişi varsa belediyeler de dahil önce Allah'ın izni, sonra Türk-İş ve Yol-İş'in mücadelesi sonucudur. Mahkemeyle 10 bin kişi Karayolları kadrosuna geçmeseydi bugün kamuda 150 bin kişiden az kalmıştı. Arkadaşlar '10 bin kişinin sayesinde kadroya geçtik' diye övünmeleri lazım. Onlar olmasaydı burada hiçbirimiz olmazdık."

Karayollarının işini yapan şu anda 10 binin üzerinde müteahhit işçisi olduğunu belirten Ağar, "Aslında yapılan iş karayollarının asıl işi, yine muvazaalı iş ancak kazanamayız endişesiyle dava açamıyoruz. Müteahhit işçisi olan arkadaşlarımızın da kadroya geçmesini önemle arzu ediyoruz." diye konuştu.