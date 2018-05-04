Türk İhracatçı Firmaları İsveç'te

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda 11 Türk ihracatçı firması başkent Stockholm'de İsveçli firmalara tanıtım gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda yürütülen "Denim Konfeksiyon İhracatçıları Kümelenme Projesi" kapsamında 11 ihracatçı firma temsilcisi İsveç'in başkenti Stockholm'de bir tanıtım gerçekleştirdi.

Başkent Stockholm'de bulunan Sheraton Otelinde İsveçli 15 firma ile yapılan görüşmelerde örme konfeksiyon özelinde Türkiye-İsveç pazarındaki ilişkiler ele alındı. Görüşme sonrası İHKİB tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. 17 milyar Dolarlık ihracat ile hazır giyim sektöründe İHKİB'in Türkiye'nin ikinci büyük sektörü olduğu belirtilen açıklamada, "Hazır giyimde dünyanın 8. büyük tedarikçisi olan Türkiye; dünya çorap ihracatında 2. ülke konumundadır" denildi.

İsveç'in son bir yılda denim giysi ihraç eden Nordik ülkeler içerisinde oransal olarak en fazla artış gösteren ülke olması bakımından öne çıktığı hatırlatılan açıklamada, "İsveç'te son dönemdeki artışı dikkat çeken ve "baby brands" düşük adetli butik firmalar olarak tabir edilen markalar da ülkenin ihracat pazarı olarak cazibesini artırmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklenen Ticaret Heyeti programında ikili iş görüşmelerine yer verildi. Tanıtım sayesinde ihracatçı firmalar İsveç pazarında müşteri portföylerini genişletirken pozisyonlarını da güçlendirdi" ifadelerine yer verildi. - STOCKHOLM