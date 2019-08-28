Türk balını kimliklendirme projesi sürüyor

28.08.2019 13:05

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) tarafından 2017 yılında proje süreci başlayan ve üç yıl sürecek 'Türk Balının Kimliklendirme Çalışmaları'nda sona gelindi. Projenin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülecek olması, proje sonucunda elde edilen verilerin Türk Gıda Kodeksi-Bal Tebliği düzenlemelerinde doğrudan kullanılabilmesini sağlayacak.



Proje kapsamında ülkemizde ticarete konu olan balların kimliklendirilmesi, kestane balı, geven balı, narenciye Balı, ayçiçeği balı ve pamuk balının fiziksel, kimyasal ve palinolojik olarak incelenmenin yanı sıra ileri düzey tekniklerle kimyasal parmak izleri belirlenecektir. 2017 yılında uygulamaya başlanan projede, hedeflenen çalışmaların yapılmasında bu zaman kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklanırken, iklime bağlı olarak bazı istasyonlarda bal üretimi yapılamadığı, ancak üretime uygun en yakın bölgede üretim gerçekleştirilerek hedefe ulaşılmaya gayret edildiği açıklandı.



Projeye konu olacak balların 2019 yılında da belirlenen istasyonlarda üretilmeye devam edilmesi hedeflenirken, üç yıl boyunca devam edecek proje kapsamındaki kestane, ayçiçeği, geven, narenciye ve pamuk balları fiziksel, kimyasal ve palinolojik olarak incelenmenin yanı sıra ileri düzey tekniklerle kimyasal parmak izleri belirlenecektir.



Projenin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülecek olması, proje sonucunda elde edilen verilerin Türk Gıda Kodeksi-Bal Tebliği düzenlemelerinde doğrudan kullanılabilmesini sağlayacak. Bu projenin çıktıları sayesinde, özellikle uluslararası pazarda hak ettiği yeri bulamayan monofloral (Bal arılarının ağırlıklı olarak tek tip çiçeğin nektarından elde ettikleri farklı tat, koku ve dokuya sahip ulaşılması zor lezzet) balların değerinin anlaşılmasına katkı sunulacaktır. Coğrafi işaretler alındığında insan sağlığına fiziko-kimyasal etkileri de ortaya konulmuş olacak.



Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, ticarete konu olan balların kimliklendirme projesi ile tescili yapılarak kodeks mevzuatında ve uluslararası literatürde yer alması sağlanacağını açıkladı. Şahin, "Türk balının uluslararası alanda tanıtımı ve pazarlanması konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Bu proje ile ülkemiz ballarının yurt dışına ihraç yolu açılmış olacaktır. Bu bağlamda ülkemiz adına ciddi bir adım attık. Katılmış olduğumuz Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) Toplantısı ile, Türk çam balının uluslararası standardının belirlenmesi konusunda alt komisyonda çalışmaya başlama kararı alınmıştır. Propolis çalışma komisyonu başkan yardımcılığını ülkemiz yapacaktır. Polen ve bal çalışma grubunun içinde yer alınmıştır. Toplantıda, ayrıca 2020 yılı ISO/TC 34/SC 19 'Bal ürünleri alt komite toplantısı'nın Türkiye'de TSE'nin ev sahipliği ile yapılması prensip kararı olarak kararlaştırılmıştır. Ticarete konu olan ballarımızın kimliklendirme projesi 2. yılını başarıyla tamamlamıştır. Dünya pazarlarında sürdürülebilir ve kalıcı olmamız, arı ürünlerimizin dünya standartlarının oluşturulmasına bağlıdır. Proje sonuçlandığında bu çalışma ülkemiz arıcılık sektörünün önünü tamamen açacaktır" dedi.



Türkiye Arıcılar Birliği'nde yapılan dönem sonu proje değerlendirme toplantısına Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, Prof. Dr. Mehmet Öztürk, TAB Yönetim Kurulu üyeleri ve projenin yürütüldüğü illerin birlik başkanları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA