Turizmde "Altın Elma" Ödülü Diyarbakır'a Verildi

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonunun (FIJET) "Turizmin oskarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülü, bu yıl Diyarbakır'a verilecek.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının öncülüğünde kurulan Turizm Platformunca "İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır" temasıyla düzenlenen program için FIJET ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (ATURJET) üyesi 19'u yabancı 36 yazar ve gazeteci tarihi mekanları gezdi.

Binlerce yıllık Hevsel Bahçeleri'nin yanı başında bulunan İçkale'de sabah kahvaltısını yapan davetliler daha sonra Zerzevan Kalesi kazı alanını gezdi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun, kazı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Malta'dan gelen Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Andrew Agius Muscat, Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vakfın görevinin Akdeniz bölgesindeki turizmin ilerlemesi ve yatırımların bölgeye yönlendirilmesi olduğunu belirten Muscat, şöyle konuştu:

"FIJET ve ATURJET'in davetiyle Türkiye'ye geldik. FIJET yönetim kurulu toplantısını da burada yaptık. Toplantıya gelen herkes burayı çok beğendi. Vakfın en önemli vazifelerinden bir tanesi sorunlu görünen veya sorunlu olduğu tahmin edilen ülkelerde turizmi kalkındırmak. O ülkeleri doğru tanıtmak olduğu için burayla ilgilendik. Geldiğim zaman da buranın ne kadar doğru bir yer olduğunu gördüm."

"Altın Elma" Diyarbakır'a

Turizm ve gazetecilikte 52 yılı geride bıraktığını ifade eden ATURJET üyesi Hüseyin Kurtoğulları, FIJET tarafınca verilen, "Turizmin oskarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülünün sabah kentte yapılan toplantıyla bu yıl Diyarbakır'a sunulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Diyarbakır'ın katılımcıları heyecanlandırdığını ve kentin turizm açısından Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Kurtoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir haber var, dünyada 'Altın Elma' denilen ödülün Diyarbakır'a verileceğini öğrendim. Bundan da çok mutlu oldum. Dünyada Türkiye'nin güneydoğusu birdenbire turizmde yukarı çıkmaya başladı. FIJET ve ATURJET olarak elimizden gelen bütün katkıyı vereceğiz. Ben ilk defa Diyarbakır'a geliyorum ve çok etkilendim. Bu bölgedeki bütün şehirleri gezdim onların içerisinde en etkileyici olan Diyarbakır oldu. Diyarbakır hakkında öğreneceğimiz daha çok şey var. İnşallah bunların hepsi su yüzüne çıkacak ve dünyaya tanıtılacak."