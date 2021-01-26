Turizmcilerden Kemer'e 2 milyon turist müjdesi
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Turizmcilerden Kemer'e 2 milyon turist müjdesi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Turizmcilerden Kemer'e 2 milyon turist müjdesi

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kemer'in Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2021 turizm sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kemer'in Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2021 turizm sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.  

Dünyayı etkisi almaya devam eden korona virüse rağmen bu sene turizm sezonunun Kemer'de iyi yönde gideceğini anlatan Başkan Topaloğlu, geçen sene pandemiye rağmen 2,5 aylık zamanda en fazla turist ağırlayan yerin Kemer olduğunu belirtti.

Topaloğlu, Kemer'de devam eden projelerin turizme katkısının çok fazla olacağını da dile getirerek, "Kemer'e geçen sene pandemiye rağmen yaklaşık 1 milyon 100 bin misafir geldi. Turizmcilerle görüşmelerimizde bize 2021 yılında geçen seneye göre 2 kat fazla misafirin geleceği müjdesini verdiler. İnsanlar evlerinde sıkıldı. Şu anda rezervasyonların iyi olduğu ve iyi bir turizm sezonu olacağı bilgileri geliyor. Biz de buna göre hazırlık yapıyoruz. Martın sonu ile Nisan'ın ilk haftası Kemer'de her şey hazır olmuş olacak" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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