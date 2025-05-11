Türkiye ve Bosna Hersek Arasındaki Turizm İlişkileri Güçleniyor

TÜRKİYE'den Bosna Hersek'e gelen tur operatörleri ve medya temsilcileri ziyaretlerinin 4'üncü gününde Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kordic, "Türkiye ve Bosna Hersek arasında tarihe dayanan güçlü ve köklü bağlar var. Turizm alanında öncülük yapmayı hedefliyoruz. Doğrudan uçuşlar bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Türkiye'den Bosna Hersek'e gelen Tur operatörleri ve medya temsilcileri ziyaretlerinin 4'üncü gününde Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Mostar Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen görüşmede 4 Haziran'da Ajet tarafından gerçekleştirilecek olan İstanbul-Mostar uçuşlarının turizme ve bölgenin tanıtılmasına katkıda bulunulacağı belirtildi. Konuşmaların ardından Türkiye'den gelen tur operatörleri ile Hersek bölgesindeki tur operatörleri iş birliklerini geliştirmek için B2B etkinliği gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşma yapan Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic, "Doğrudan uçuşlar bizi çok mutlu ediyor. Türkiye ve Bosna Hersek arasında tarihe dayanan güçlü ve köklü bağları var. Mostar idari merkez olmakla birlikte turizm alanlarında da ülkede bir örnek çıkarmak için çaba sarfediyoruz ve bunun için enerji harcamaya devam edeceğiz. Üzüm ve şarap üretiminde bölgemizde verimli alanlar bulunuyor" dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ VE KÖKLÜ BAĞLAR VAR'

Başkan Kordic, "Mevcut iş birliğimizin ileriye taşınması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'deki çeşitli şehirler ile Mostar'ın arasında çok güçlü ve köklü bağlar olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu iş birliğinin belki de en somut göstergesi Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu hem turistler hem de birçok Türk vatandaşı için idari hizmetler vermektedir. Turizm alanında öncülük yapmak bizim ana taşımız. Üzüm ve şarap üretiminde bölgemiz çok verimli. Mostar şehrimiz Türkiye'de Ankara, Antalya, Kayseri ve İstanbul'un birkaç belediyeleri ile kardeşlik ilişkileri kurduğunu belirtmek istiyorum. Mostar'da olduğunuz zaman evinizde gibi hissetmenizi istiyorum"diye konuştu.

EKİNCİ: YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI OLUŞTURACAK

Türkiye ile Bosna Hersek arasında köklü, tarihi ve ekonomik bağlar bulunduğunu söyleyen Türkiye Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci, "Türkiye Bosna Hersek'in refahı için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kararlılığın somut göstergesi Mostar ile İstanbul'un karşılıklı uçuşun olmasıdır. İlki 4 Haziran'da Ajet tarafından gerçekleştirilecek olan bu gelişme 30 yıldan fazla her iki ülkenin de gündemindeydi. Bu önemli gelişmenin duyurulması ve tanıtıma vesilesiyle burada sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İstanbul ve Bosna Hersek arasındaki doğrudan uçuşların ilişkilerimizi daha da güçlendireceğini, ülkelerimiz arasında yeni iş birliği fırsatları oluşturacağını, Türk ve uluslararası yatırımcılar için seyahati kolaylaştırarak ekonomik ilişkileri derinleştirme de önemli rol oynayacaktır" dedi.

'TÜRKLER İÇİN POPÜLER BİR DESTİNASYON'

Ekinci, "Son istatistikler Bosna Hersek'in Türkler için popüler bir destinasyon olduğunu gösteriyor. Bu olumlu trend turizm sektöründe daha fazla iş birliği potansiyeli olduğunu işaret ediyor" diye konuştu.

Mostar Şehri Turizm birliği Müdürü Elvira Çemaloviç ise "İki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar sorunsuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle yapılması planlanan İstanbul-Mostar uçuşları ile turizm canlanacak. Turizm sektöründe ve buna yönelik iş birliğinde yeni adımlar atılacağı için çok mutluyuz. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Doğrudan uçuşlar basının katkısıyla, haberlerin yapılmasıyla güzel sonuçlar getirecek" ifadelerini kullandı.

Mostar Uluslararası Havalimanı Müdürü Marko Cuzdl de "Uluslarası havalimanı çalışanlarını şahsi adıma saygıyla selamlıyorum. Direkt uçuşlar bizi heyecanlandırıyor. Türkiye'den yapılan bu katılım bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

BURHAN: TURİZM POTANSİYELİNİ ANLATACAĞIZ

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise şunları söyledi:

"Kıymetli başkonsolosumuz, meclis üyeleri ve Türkiye'den gelen değerli meslektaşlarım, tarih, kültür, medeniyet ve barış kenti Mostar'da olmak bizi mutlu ediyor. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu kentin güçlenmesi, ekonomik ve sosyal olarak ayakta olması, kültürel zenginliğinin tanıtılmasıdır. Medyamızla buranın tarihi ve coğrafi güzelliklerini, turizm potansiyelini anlatacağız" dedi.