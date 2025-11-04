Haberler

Kanadalı Çiftçiler, Aksaray'da Tarım Turizmi İncelemeleri Gerçekleştirdi

Kanadalı Çiftçiler, Aksaray'da Tarım Turizmi İncelemeleri Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'a tarım turizmi için gelen Kanadalı çiftçiler, süt çiftliklerinde incelemelerde bulunarak Türkiye'nin tarım potansiyelini değerlendirdi. Çiftçiler, Türkiye'deki büyük arazileri ve tarım uygulamalarını karşılaştırdı.

Aksaray'a tarım turizmi için gelen Kanadalı çiftçiler, süt çiftliklerinde inceleme yaptı. Türkiye'deki çiftliklerle kendi çiftliklerini karşılaştırdıklarını belirten 3 bin büyükbaş yetiştiricisi Yves Robert, "Türkiye'deki büyük arazileri gördük. Bizde sulama diye bir şey yok. Bu yıl ilk kez iklim değişikliğinden dolayı sulamayı biz de planlamaya başladık" dedi.

Kanada'dan tarım turizmi için Aksaray'a gelen Kanadalı çiftçiler, Kazıcık köyündeki İzzet Koçak'ın çiftliğini ziyaret etti. Koçak'ın hayvanlarını ve yemleri inceleyen turistler, sağımhane ve buzağı ile inekler hakkında Koçak'tan bilgi aldılar. Kanadalı çiftçileri ağırlayan İzzet Koçak, "Kanadalı çiftçilere ülkemizin tarım potansiyeli, üretim yöntemleriyle hayvancılık faaliyetleri ile sürdürülebilir uygulamalar hakkında kendilerine bilgiler verdik. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın üreticilere sunmuş olduğu destekler ve teşvikler hakkında bilgiler de verdik. Verimli topraklarımızda üretim kültürümüzü dünya ile paylaşmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum. 4,15 yağ oranıyla 40 litre süt aldıklarını söylediler. Biz de kendi ürettiğimiz mısır, yonca ve samanla bu değerleri aldığımız söyleyince çok şaşırdılar" dedi.

'ŞEHRİMİZİN TARIMINI KARŞILAŞTIRIYORUZ'

Kente gelen çiftçi turistler sayesinde zirai uygulamaları karşılaştırdıklarını ifade eden Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Amacımız Aksaray'ın tarım turizmine faydalı olmak. Burada hem ilimizi tanıtmak hem de şehrimizde yapılan tarım hayvancığı gelen turistlere anlatmak. Biz de ülkemizin, şehrimizin tarımını diğer ülkelerle bu şekilde karşılaştırdık. Burada gördüğümüz aşağı yukarı şartla aynı. Bu ziyaretler ilimizin tanıtımı ve turizmi için katkı oluyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK'

Kanada'da 3 çocuğuyla süt ineği yetiştiriciliği ve organik tahıl üretimi yapan, 3 bin büyükbaş yetiştiricisi Yves Robert ise şunları söyledi:

"Türkiye'ye farklıları görmeye geldik. Türkiye'yi çok sevdik. Burada arazilerin fiyatını ise çok yüksek bulduk. 4,55 yağ oranı ile bir inekten 40 kilo süt alıyoruz. Sütleri ise orada kooperatife satıyoruz. Türkiye'deki büyük arazileri gördük. Kanada'da büyük araziler var. Bizde sulama diye bir şey yok. Bu yıl ilk kez iklim değişikliğinden dolayı sulamayı biz de planlamaya başladık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Liberalizm
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı

İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.