Kanadalı Çiftçiler, Aksaray'da Tarım Turizmi İncelemeleri Gerçekleştirdi

Aksaray'a tarım turizmi için gelen Kanadalı çiftçiler, süt çiftliklerinde inceleme yaptı. Türkiye'deki çiftliklerle kendi çiftliklerini karşılaştırdıklarını belirten 3 bin büyükbaş yetiştiricisi Yves Robert, "Türkiye'deki büyük arazileri gördük. Bizde sulama diye bir şey yok. Bu yıl ilk kez iklim değişikliğinden dolayı sulamayı biz de planlamaya başladık" dedi.

Kanada'dan tarım turizmi için Aksaray'a gelen Kanadalı çiftçiler, Kazıcık köyündeki İzzet Koçak'ın çiftliğini ziyaret etti. Koçak'ın hayvanlarını ve yemleri inceleyen turistler, sağımhane ve buzağı ile inekler hakkında Koçak'tan bilgi aldılar. Kanadalı çiftçileri ağırlayan İzzet Koçak, "Kanadalı çiftçilere ülkemizin tarım potansiyeli, üretim yöntemleriyle hayvancılık faaliyetleri ile sürdürülebilir uygulamalar hakkında kendilerine bilgiler verdik. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın üreticilere sunmuş olduğu destekler ve teşvikler hakkında bilgiler de verdik. Verimli topraklarımızda üretim kültürümüzü dünya ile paylaşmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum. 4,15 yağ oranıyla 40 litre süt aldıklarını söylediler. Biz de kendi ürettiğimiz mısır, yonca ve samanla bu değerleri aldığımız söyleyince çok şaşırdılar" dedi.

'ŞEHRİMİZİN TARIMINI KARŞILAŞTIRIYORUZ'

Kente gelen çiftçi turistler sayesinde zirai uygulamaları karşılaştırdıklarını ifade eden Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Amacımız Aksaray'ın tarım turizmine faydalı olmak. Burada hem ilimizi tanıtmak hem de şehrimizde yapılan tarım hayvancığı gelen turistlere anlatmak. Biz de ülkemizin, şehrimizin tarımını diğer ülkelerle bu şekilde karşılaştırdık. Burada gördüğümüz aşağı yukarı şartla aynı. Bu ziyaretler ilimizin tanıtımı ve turizmi için katkı oluyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK'

Kanada'da 3 çocuğuyla süt ineği yetiştiriciliği ve organik tahıl üretimi yapan, 3 bin büyükbaş yetiştiricisi Yves Robert ise şunları söyledi:

"Türkiye'ye farklıları görmeye geldik. Türkiye'yi çok sevdik. Burada arazilerin fiyatını ise çok yüksek bulduk. 4,55 yağ oranı ile bir inekten 40 kilo süt alıyoruz. Sütleri ise orada kooperatife satıyoruz. Türkiye'deki büyük arazileri gördük. Kanada'da büyük araziler var. Bizde sulama diye bir şey yok. Bu yıl ilk kez iklim değişikliğinden dolayı sulamayı biz de planlamaya başladık."