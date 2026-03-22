Edirne Ramazan Bayramı'nda turist akınına uğradı

TARİH ve kültür kenti Edirne, Ramazan Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin akınına uğradı. Yağışlı havaya rağmen gelen turistler, Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi mekanları gezerken, meşhur Edirne tava ciğeri yemek için işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii, 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının sona ermesinin ardından ramazan ayıyla birlikte tam kapasite ibadete açıldı. Tarihi camiyi yenilenen yüzüyle görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, Ramazan Bayramı ile birlikte Edirne'nin yolunu tuttu. Bayramı fırsat bilen, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda turist, kentte yoğunluk oluşturdu. Edirne'de etkili olan yağmura rağmen ziyaret için gelen turistler, başta Selimiye Camii olmak üzere, Üç Şerefeli Cami, Eski Cami, 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi ile tarihi çarşılara akın etti.

TAVA CİĞER İŞLETMELERİNDE KUYRUK

Turistlerin bir diğer uğrak noktasıysa tava ciğer işletmeleri oldu. Kentin coğrafi işaret tescilli lezzetini tatmak isteyen ziyaretçiler, işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yağmura aldırış etmeyenler, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. İşletmeciler talebe yetişmekte zorlandıklarını belirtirken, kentin ekonomisinde bayram canlılığı yaşandı.

'BEREKETLİ BİR AY GEÇİRDİK'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, kentin son yılların en yoğun ramazan ayını yaşadığını belirterek, "Edirne'miz ramazanın ilk gününden beri Ramazan Sokağı ve Selimiye Camii'nin tam kapasite ibadete açılmasıyla birlikte en yoğun günlerini yaşadı. Ramazana kavuşmanın sevinci içerisinde hem ticari olarak hem dini olarak yoğun bir iklimdeyiz. Bayramımız da çok hareketli geçiyor. Ramazanımız da çok güzel geçti. Arkadaşlarla beraber gayet ramazanın maneviyatında, bereketli bir ay geçirdik" dedi.

'CİĞER GÜZEL OLUNCA ISLANMAK UNUTULUYOR'

Yağışlı havaya rağmen müşterilerin ilgisinin sürdüğünü söyleyen İmrak, "Bugün de bayramı yaşıyoruz. Güzel bir bayram geçiyor esnaf arkadaşlarımızla birlikte. Yağmur yağışı sabah saatlerinde başladı, ilgi hala devam ediyor. Gayet keyifli ve güzel bayram geçiriyoruz. Tabii biz de burada sıra bekleyen müşterilerimize ıslanmasınlar diye kendi olanaklarımızla elimizden geldiği kadar ıslatmamaya çalışıyoruz. Tabii ciğer güzel olunca ıslanmak unutuluyor" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı