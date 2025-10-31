Bakan Ersoy: 2025'te Türkiye'nin Turizm Geliri Hedefi 64 Milyar Dolar

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TUROB) tarafından düzenlenen Geleneksel Öğle Yemeği'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılının ilk 9 ayında İstanbul , 14 milyon 158 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır. İlk 9 ay itibariyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek turizm gelirlerine ulaştığımızı da göstermektedir. İlk 9 aylık veriler ışığında 2025 yılı başında koyduğumuz 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi tutturacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) tarafından düzenlenen Geleneksel Öğle Yemeği programına katıldı. Sektör temsilcilerinin yer aldığı buluşmaya TUROB Başkanı Müberra Eresin, TÜROB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

'TURİZMİ 12 AYA VE TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE YAYIYORUZ'

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " İstanbul'la ilgili bir parantez açmak istiyorum. Hepimizin bildiği üzere İstanbul artık yalnızca bir şehir değil, dünya turizminin yükselen yıldızı, kültür ve sanatın başkenti haline gelmiştir. 2025 yılının ilk 9 ayında İstanbul, 14 milyon 158 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu noktada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Açıklamış olduğumuz bu veriler, ilk 9 ay itibariyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek turizm gelirlerine ulaştığımızı da göstermektedir. İlk 9 aylık veriler ışığında 2025 yılı başında koyduğumuz 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi tutturacağız. Bakanlık olarak küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığımızı artırmak, ülkemize nitelikli turisti getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik veriyoruz. Söz konusu çeşitliliği yaratmak için üç kademeli bir stratejiyle yol alıyoruz. Ülkemizin mevcut ürünlerini daha fazla pazarda tanıtıyor, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor, turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yayıyoruz" şeklinde konuştu

'DÜNYANIN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN TÜRK DİZİSİYLE KARŞILAŞMANIZ MÜMKÜN'

Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 26, 2027 yılında ise 32 şehirde düzenlenecek. Bu yıl yine hepinizin bildiği gibi Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizdeki 5 ayrı şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' düzenledik. 2026 yılında bu şenliğin düzenleneceği illerin sayısı 9'a çıkacak. Festivaller sayesinde kültür ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistem yaratıyoruz. Ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının restorasyon çalışmaları da sona erdiğinde, bu iki simgesel yapı, artık yalnızca ulaşım değil, İstanbul'un her iki yakasında kültür ve sanatın adeta kalbi olacak. Değinmeden geçemeyeceğimiz bir konu da dizi ve film ihracatımız. Bugün Türk dizileri dünyada 170'e yakın ülkede, bir milyardan fazla seyirciye doğrudan ulaşmaktadır. Bu, ülkemizin kültürel değerlerinin, yaşam biçiminin ve estetik anlayışının dünya genelinde tanınması anlamına geliyor. Artık dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Türk dizisiyle karşılaşmanız mümkün. Hatta dizilerimiz sayesinde Türkçeyi öğrenmeye başlayan binlerce yabancı izleyici bulunuyor. Biz de Bakanlık olarak dizilerimizin bu gücünü uluslararası tanıtım stratejilerimizin merkezine yerleştirdik. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız (TGA) tarafından hazırlanan, Antalya ve İstanbul temalı iki mini dizi, hedef ülkelerde en sevilen oyuncuların rol aldığı etkileyici bir tanıtım projesi oldu. Bu yapımlar, hem kültürel diplomasi hem de destinasyon tanıtımı açısından büyük ses getirdi ve toplamda 2.43 milyar gösterim, 876 milyondan fazla izlenme elde etti. Bu başarının ardından önümüzdeki dönemde farklı temalarda, yine ülkemizi ve şehirlerimizi öne çıkaran yeni projelerle dünyada ses getirmeye devam edeceğiz" dedi.