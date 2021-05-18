Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin kurulması çok büyük bir adım. Bilgi en önemli güç, bu bilginin stratejik ve organize bir şekilde bütün tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeye çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin kurulması çok büyük bir adım. Bilgi en önemli güç, bu bilginin stratejik ve organize bir şekilde bütün tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeye çıkarıyor. Bu merkezden çıkacak raporlar, stratejik planlar son derece önemli olacaktır. Bakanlık olarak bu süreçlerin içeresinde gerekli iş birliği ve koordinasyonunda olacağız." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği'nin (TUADER) iş birliği ile oluşturulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin (TURSAM) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, içinden geçilen sürecin sektör açısından oldukça sıkıntılı olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını tüm dünyayı sardıktan sonra başta turizm sektörü olmak üzere tüm alanlarda sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Alpaslan, bir yılı aşkın süredir sektörle istişare ederek sorunların altından en doğru şekilde, en az zararla nasıl kalkılacağına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili güncel konuşulacak çok sayıda konu var. Hep beraber bu süreçleri çalışarak, devletimizi de arkamıza alarak inşallah başarıyla bu sürecin altından kalkacağız. Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin kurulması çok büyük bir adım. Bilgi en önemli güç, bu bilginin stratejik ve organize bir şekilde bütün tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeye çıkartıyor. Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi, her türlü stratejik bilgiye daha doğru bir şekilde, daha doğru bir yöntemle ulaşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla biz gerek içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçlerde gerekse turizmin daha üst noktalara yükseleceği normal dönemlerde Türkiye olarak iddialı bir ülkeyiz. Bu merkezden çıkacak raporlar, stratejik planlar son derece önemli olacaktır. Bakanlık olarak bu süreçlerin içerisinde gerekli iş birliği ve koordinasyonunda olacağız."

"Turizmde küresel yarışın yeniden başlayacağı bir döneme giriyoruz"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise turizmin, ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50'den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan çok stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Dünya turizminde taşların yerinden oynadığına, rekabet zemininin yepyeni bir seviyeye taşındığına şahitlik edildiğini aktaran Bağlıkaya, "Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat sınırlandırmalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmde küresel yarışın yeniden başlayacağı bir döneme giriyoruz. Bu yarıştan önde çıkmak ise değişen şartların doğru biçimde analiz edilmesi ve yapılan bu analizler ışığında çağın gereklerine uygun turizm stratejileri geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu kriz ve keskin rekabet döneminde en ufak bir hata yapma lüksümüz yok. Birlikten güç doğar atasözümüzün anlamındaki güç kendini sürekli hatırlatıyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'ni, bu gerçeklerden hareketle Türkiye'de turizm sektörüne yönelik uygulanacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla hayata geçirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TURSAM, turizm sektörüne ilişkin tüm verilerin, sektör ve akademi iş birliğiyle doğru ve şeffaf biçimde derlenerek analizlerinin yapılmasını, elde edilen veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi sağlayacaktır. Bu çatı altında gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar, periyodik olarak kamuoyu ve turizm sektörüyle de paylaşılacak. TURSAM'ın, kısa, orta ve uzun vadeli turizm hedeflerinin belirlenmesi noktasında devlet politikalarına katkı sunmanın yanında turizm sektör bileşenleri ile akademik camia arasında, köprü niteliğinde bir yapı oluşturarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara kapı aralayacağına inanıyoruz."

TURSAM'ın dünya genelinde değişen tüketici davranışlarına mercek tutarak yeni turizm ürünleri geliştirilmesi konusunda sektöre yön göstermesini de beklediklerini belirten Bağlıkaya, "Eminim ki Türk turizmini dünya turizm liginde en üst basamaklara taşıyan, turizmi bugünlere getiren sektörümüzün paydaşları, yeniden güç birliğiyle bu zorlu süreci de atlatacak ve ülkemiz, milletimiz için canla başla çalışmaya devam edecektir. Bilimin ve ortak aklın ışığından ayrılmayacağız." dedi.

"Türk turizmi açısından bugün bir ilke tanıklık ediyoruz"

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da Türk turizmi açısından bugün bir ilke tanıklık edildiğini söyledi.

Turizmin her alanında çalışanların ihtiyaçları olan ve bugüne kadar çeşitli sivil toplum örgülerinin kendi anlayışlarına ve taleplerine göre gerçekleştirmeye çalıştıkları araştırmaları, raporları TURSAM ile tek bir çatı altına alacaklarını aktaran Çorabatır, sektörün bileşenleri güçlerini ve azimlerini ortaya koyarak turizm eğitimi veren akademi dünyası ile turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini bir çatı altında buluşturduklarını dile getirdi.

Çorabatır, sektör olarak hep envanter bilgisi eksikliğini çektiklerini anlatarak, rakip ülkelerin turizm alanındaki durumunu hep güvenilir olmayan kaynaklardan öğrenmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Yeni yatırımlarda, pazarlamalarda, çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm bilgilere bu merkez amacıyla ulaşmak hedefinin bulunduğunu aktaran Çorabatır, şunları kaydetti:

"Stratejik olarak bilmek istediğimiz bilgilere TURSAM aracılığı ile ulaşacağımıza inanıyorum. Ayrıca ülkemizin bilinmeyen turizm değerlerinin il il çıkarılarak sektörün hizmetine sunulmasının ülkemiz turizminin çeşitlendirilmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Uluslararası kuruluşlardan, bu alanda yayın yapan istatistik kurumlarından edinilecek bilgilerin sektör için yorumlanarak yayımlanmasının bizlere yeni ufuklar açacaktır. Bu oluşumun sadece imzası bulunan bileşenlerle değil, turizm sektörünün sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alanda vereceği destek ve yönlendirme başarımızı daha da artıracaktır. Bununla birlikte TGA, TOBB, TÜSİAD gibi kuruluşlarla TURSAM'ın dirsek teması içinde olacağını düşünüyorum."

Çorabatır, Turizm Strateji Araştırma Merkezi'nin kurulmasına emek sarf eden Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tuna'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt