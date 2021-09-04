Turistlerin gece gezmesi kötü bitti
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Turistlerin gece gezmesi kötü bitti

Turistlerin gece gezmesi kötü bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 4 turistin bulunduğu otomobil, kavşağa hızlı girince taklalar atarak durabildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 4 turistin bulunduğu otomobil, kavşağa hızlı girince taklalar atarak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden ve içerisinde 2'si Fransız ve 2'si Tunus uyruklu 4 turistin bulunduğu 48 V 7229 plakalı otomobil, Bitez Kavşağı'na hızlı girdi. Dönel kavşaktaki adayı aştıktan sonra kaldırıma çarparak taklalar atan otomobil, metrelerce sonra durdu. Yoldan geçen diğer sürücüler ve gürültüyü duyan çevre sakinleri, kazazedelerin yardımına koştu. Kazada 2 Tunus uyruklu kadın ile 1 Fransız uyruklu adam yaralandı. Otomobilde sıkışan Tunus uyruklu bir kadın, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Alkollü oldukları belirlenen turistler, zaman zaman baygınlık geçirdi. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansları ile Acıbadem Hastanesi'nin ambulansına alındı. Yaralılardan Tunus uyruklu bir turistin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içerisinde 4 turistin bulunduğu otomobilin dönel kavşaktaki adayı süratli bir şekilde aşması, sonrasında ada etrafındaki başka bir otomobilin önünden neredeyse kıl payı geçip kaldırma çarparak taklalar atması yer alıyor. - MUĞLA

Turistlerin gece gezmesi kötü bitti
Turistlerin gece gezmesi kötü bitti
Turistlerin gece gezmesi kötü bitti
Turistlerin gece gezmesi kötü bitti
Turistlerin gece gezmesi kötü bitti
Turistlerin gece gezmesi kötü bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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