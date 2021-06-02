Turgutlu'da Cuma Pazarı için resmi adım atıldı
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Turgutlu'da Cuma Pazarı için resmi adım atıldı

Turgutlu'da Cuma Pazarı için resmi adım atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Camiönü'nde Çukurbahçe olarak bilinen ve pazar yeri olarak kamulaştırılan alan ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle devir protokolünü imzaladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Camiönü'nde Çukurbahçe olarak bilinen ve pazar yeri olarak kamulaştırılan alan ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle devir protokolünü imzaladı.

Geçmiş dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilen Camiönü'ndeki alanın yeniden Turgutlu Belediyesine devredilmesi ile ilgili ilk resmi adım atıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanı Mehmet Kara ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kamu Şube Müdürü Özcan Çetin katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile imzalanan protokol ve söz konusu alanda yapılacak proje hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muzun uzun zamandır beklediği, çok önemli bir ihtiyacı olan Camiönü'ndeki pazar yerinin yapımıyla ilgili protokolü imzaladık. Altı otopark üstü pazar yeri olarak kullanılacak Cuma Pazarı projemizin yapımına önümüzdeki süreç içerisinde başlayacağız. Projemize ciddi bir katkı sunmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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