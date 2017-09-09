Türel'den Çalkaya Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 30 yıldır çözüm bekleyen Çalkaya'daki mülkiyet probleminin çözülmesi konusunda müjde verdi.



AK Parti Aksu İlçe Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İl Başkanı Rıza Sümer ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Çalkaya'daki mülkiyet probleminin çözülmesi konusunda müjde verdi.



Kongrelerin bir tazelenme süreci olduğunu belirten Türel, AK Parti'nin başarısının adeta dünya bazında bir başarı olduğunu ve milletin başarısı ile eş değer hale geldiğini söyledi.



"Hizmetlerimizin açılışına yetişemiyoruz"



Başkan Türel, "Bizden önceki döneme bir bakın. Antalya'da bizden önceki dönemde CHP'li belediye bir üstgeçit yaptı. Yaya üstgeçidi. Genel başkanlarını çağırdılar. Açılışta kırmızı halılar, davullar zurnalar bandolar. Kardeş Şehirler Caddesi'nde Aksu'muzda 1-2 yıl önce bir üstgeçidimiz hizmetinize sunuldu. Ne tören yaptık, ne öyle büyük şaşalı gövde gösterileri yaptık. Biz hizmetlerimizin açılış törenlerine yetişemeyecek kadar yoğun bir gayret içerisindeyiz. Aksu'muzun kanayan bütün sorunlarını çözüyoruz. Ben biraz Aksulu sayılırım çünkü senelerce işyerim buradaydı, çok geldim gittim. Aksu'daki Macun Deresi'ndeki krizden dolayı farklı kokular içerisinde yemek durumunda kalıyorduk ama göreve geldim, Aksu'nun kanayan yarası Macun Deresi problemini 6 ay içerisinde çözdük. ve adeta kangrene dönmüş bir sorunu şimdi olduk" dedi.



Tapu şerhleri kalkıyor



Altıntaş-Güzelyurt mülkiyet problemi ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Türel, "Hepinizin merakla beklediği Altıntaş -Güzelyurt mülkiyet problemi 30 senedir Aksu'nun kanayan yarası. Geçen Çarşamba yani 3-4 gün önce Maliye Bakanlığımızda yine bu konu ile ilgili görüşme yaptık. Orada uzmanlarla olan bir toplantıya katıldık. Uzmanlar beni karşılarında görünce şaşırdı. Uzmanlar dediler ki, 'Toplantıya belediye başkanları gelmezdi, genel sekreter, başkan yardımcısı falan gelirdi, siz niye buraya geldiniz?' Valla kusura bakmayın ben Aksu'muzun bir sorunu varsa mutlaka orada olurum, onun çözülmesi için de elimden gelen gayreti gösteririm. Biz ne kadar büyük bir gayretle çalışsak da Sayın Bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu sık sık dile getirirler. Bizim karşımıza mevzuat hazretleri diye bir şey çıkar. Bunu aşmak kolay olmaz. Yaklaşık 1 ay önce Güzelyurt-Altıntaş sorununun çözümü için Sayın Maliye Bakanımızla mutabık kaldık ve bunun için bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartılması gereği söz konusuydu. Sayın Bakanımız gereken talimatları anında verdi. Sosyal medya hesabından da bu müjdeyi sizlerle paylaştı. Ama şimdi bürokrasi hazretleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Oradaki süreci tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah çok değil, birkaç hafta içerisinde bunu da tamamlayacağız. ve Güzelyurt'ta bir plan uygulamasıyla artık tapuların üstündeki şerhler kalkacak. Herkes yerinde, kendi mülkiyetinde kalacak."



"Uygulamalar başlayacak"



Başkan Türel, "Çalkaya diye bilinen Altıntaş-Güzelyurt ta hızlı bir şekilde uygulamalar başlayacak. Dolayısıyla bugüne kadar 'Aksu'ya raylı sistem gelecek' deseydik buna kimse inanmazdı. Antalya'daki yolcunun neredeyse yüzde 30-40'ı bugün Aksu-Antalya hattı arasında taşınıyor. Bu müthiş bir rakam. Aksulular raylı sistemimizden ve toplu ulaşımımızdan en iyi şekilde istifade ediyor. 550 milyon Türk Liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yarım katrilyondan fazla bir rakam eski parayla. Sadece EXPO Kundu Yolu, Kardeş Şehirler Yol çalışması, Tehneli Köprüsü ile Aksu-Belek arasındaki yol çalışmasının toplam maliyeti 70 milyon lira" dedi. - ANTALYA