Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir milyon dolarlık lobi krizi

03.10.2019 23:32

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin seçim sürecinde Kanadalı bir lobi şirketiyle ABD'de tanıtım için 1 milyon dolarlık anlaşma yaptığının ortaya çıkması, ülkede tartışma yarattı.

ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı bilgilere göre, cumhurbaşkanı adayı Karvi, adaylık başvurusunu yaptıktan sonra 19 Ağustos'ta Kanada merkezli "Dickens ve Maddison" halkla ilişkiler firmasıyla "ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler'de (BM), cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması" için çalışma yapmak üzere 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşmanın, Tunus'ta seçim kanunun öngördüğü kampanya süreci harcamaları için belirlenen azami tutar olan 1,7 milyon Tunus dinarını (yaklaşık 3 milyon 386 bin 861 Türk lirası) aştığı aktarıldı.

İlk olarak ADB merkezli "Al Monitor" haber sitesinde yayınlanan ve kendisini "eski bir İsrail ajanı" olarak tanımlayan şirketin sahibi Ari Ben Menashe'nin imzasının yer aldığı anlaşmaya göre, halkla ilişkiler firmasının müşterisine "hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme ve (Karvi'nin) cumhurbaşkanlığına katkı için somut destek" vaadinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Belgeye göre, firmaya ilk başta 250 bin dolar ödendi ve kalan miktarın da ekim ayı ortasında verileceği öngörüldü.

Söz konusu haberlerin Tunus kamuoyuna yansımasının ardından, Milletvekili İsam eş-Şabbi, Yüksek Seçim Komisyonunu (YSK) etiketlediği sosyal medya paylaşımında, tüm ilgili kurumlara "sorumluluklarını yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Ülkede seçimleri yöneten YSK'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Tunus'ta halk 6 Ekim Pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Nebil el-Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, Karvi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda aldığı oy göz önüne alınarak pazar günkü seçimin de favorileri arasında gösteriliyor.

Buna benzer bir durum Tunus'ta 2011'deki devrimden sonra gerçekleştirilen ilk seçimlerde de yaşanmıştı. Bu dönemde, seçim kampanyası süresince "mali konularda birtakım ihlaller gerçekleştirdiği" gerekçesiyle Halk Dilekçesi isimli partinin parlamentodaki 5 milletvekili hakkı elinden alınmıştı.

- Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu

Ülkede 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said yüzde 18,4, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6 oy almıştı. Böylece ilk turu önde tamamlayan Said ve Karvi, ikinci tura kalmıştı.

Tunuslu medya patronu Karvi, başkanlığını yaptığı Halil Tunus Vakfının gerçekleştirdiği sosyal yardımları sahibi olduğu ulusal Nesma Televizyonu aracılığıyla duyurmasıyla ekonomik darboğazdaki ülkede halk nezdinde şöhrete kavuşmuştu.

"Kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçırma" suçlamasıyla 23 Ağustos'ta tutuklanan Karvi hala cezaevinde bulunuyor. Tunus'ta temyiz mahkemesi sonuncusu bir kaç gün önce olmak üzere Karvi'nin serbest bırakılması yönündeki talepleri reddetmişti.

Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA