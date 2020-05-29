Tunus'ta 119 düzensiz göçmen yakalandı
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Tunus'ta 119 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta, yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 119 kişi yakalandı.

Tunus'ta 119 düzensiz göçmen yakalandı
29.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:57

Tunus'ta, yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 119 kişi yakalandı.

Tunus Jandarma Sözcüsü Husameddin el-Cibabili, sosyal medyadaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere düzenlediği 3 operasyonda 84'ü Afrika ülkelerinden olmak üzere 119 kişinin yakalandığını duyurdu.

Nabil iline bağlı Menzil Temim kenti sahili açıklarında bir tekneye gerçekleştirilen baskında aralarında kadınların da bulunduğu 25 Tunus vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin Nabil ili sahilinde düzenlediği bir diğer operasyonda 8 Tunus vatandaşının yakalandığı kaydedilirken, ülkenin güneyindeki sahil kenti Safaks ili açıklarında ise bir teknede Afrika uyruklu 35'i kadın 7'si çocuk 84 kişi ile 2 Tunus vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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