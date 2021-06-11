Tunus, başkentteki gösterilerde çıplak bir genci darbeden polislerin gözaltına alındığını açıkladı

Tunus İçişleri Bakanlığı, başkent Tunus'un batısında Sidi Hüseyin Mahallesinde gösteriler sırasında bir genci elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, başkent Tunus'un batısında Sidi Hüseyin Mahallesinde gösteriler sırasında bir genci elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın "kamu güvenliğinin korunması ve insan hakları ilkeleri arasındaki dengeyle çelişen" söz konusu eylemi kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, olaya karışan polislerin Ulusal Güvenlik Genel Müfettişliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus'ta bir genç, salı günü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve sonrasında yaşamını yitirmişti. Gencin naaşı çarşamba günü defnedilmişti. Sidi Hüseyin Mahallesinde söz konusu olayı protesto amaçlı üç gündür gösteriler düzenleniyor.

Gösteriler esnasında söz konusu mahallede kaydedildiği ifade edilen ve çarşamba günü sosyal medya platformlarında yayınlanan bir gencin çıplak bir vaziyette sokakta polisler tarafından darbedildiği görüntüler olayların tırmanmasına sebep olmuştu.

Protestocu gençler, bugün de Sidi Hüseyin semtinde lastik yakarak yolu kapatmış, güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz