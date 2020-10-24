Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı

24.10.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:20
Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı

Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 15 işçi yaralandı.

Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 15 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına işçi taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 34 VH 8287 plakalı servis midibüsü, rampa aşağı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5'i ağır, 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı
Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Akıncı Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Binnur Kaya Oktay Kaynarca Birkan Sokullu
Spor Serdar Aziz Yücel İldiz Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Denizli Türk Lirası Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 12:51:27. #1.14#
title