Tunceli'de yaban keçilerinin "sphingomonas paucimobilis" bakterisinden telef olduğu belirlendi
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Tunceli'de yaban keçilerinin "sphingomonas paucimobilis" bakterisinden telef olduğu belirlendi

16.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:07
Tunceli'de yaban keçilerinin

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerinin "sphingomonas paucimobilis" bakterisi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerinin "sphingomonas paucimobilis" bakterisi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

İlçenin Yukarı Çanakçı köyünde geçen ay vatandaşlarca 8 yaban keçisinin ölü bulunması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, keçilerin ölüm nedeninin belirlenmesi için hayvanlardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarına gönderdi.

Buradaki inceleme sonucu keçilerin "sphingomonas paucimobilis" bakterisi nedeniyle telef olduğu belirlendi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, AA muhabirine, Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı köyünde 4 Ocak 2021 tarihinde yaban keçisi ölümleriyle ilgili ihbar alındığını söyledi.

Yaban keçilerinden alınan numunelerin Elazığ'a gönderildiğini ifade eden Kaya, "Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvar muayenesinde Viroloji Laboratuvarı'nda yapılan analizler sonucu yaban keçilerinde bulaşıcı bir hastalık etkeni tespit edilmemiştir. Bakteriyoloji Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde 'sphingomonas paucimobilis' tespit edilmiştir. Bu bakterinin bağışıklık sistemi baskılanmış hayvanlarda solunum sistemi enfeksiyonlarına neden olduğu gözlemlenmiştir." dedi.

Kaya, olası bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile ilgili yörede hayvancılık yapan vatandaşların bilgilendirildiğini belirterek, "12 Şubat 2020 tarihinde yine Mazgirt ilçemiz Yukarı Oyumca köyünde yaşanan 7 yaban keçisi ölümüyle ilgili ihbar değerlendirilmiş olup alınan numuneler tekrar ilgili enstitü müdürlüğümüze gönderilmiştir. Detaylı yapılacak analizlerin neticelenmesiyle sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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