Tunceli'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- Yeniden TUNCELİ'de, servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de, servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolunun 45'inci kilometresindeki Göktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli kent merkezine yolcu taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 62 AAD 158 plakalı midibüs, karşı yönden gelen 25 AAG 937 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, her iki araçtaki 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tunceli-Elazığ karayolu, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA