Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında
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Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında

Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de Hozat Tanzi Deresi bölgesinde çıkan örtü yangınları tamamen kontrol altına alındı.

TUNCELİ'de Hozat Tanzi Deresi bölgesinde çıkan örtü yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Tunceli Valiliği, Hozat Tanzi Deresi bölgesindeki örgü yangınının tamamen kontrol altına alına alındığını, münferit tütmelere karşı ise karadan ve havadan soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Valilik, Tunceli-Ovacık arası Fırtına Veli Çeşmesi üzeri Milli Park içerisindeki örtü yangınına sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale edildiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma ekipleri, Tunceli ile Ovacık Belediyesi ekipleri ve birçok sivil vatandaş da karadan örtülü yangınlara müdahale çalışmalarına katıldı.

 


Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında
Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında
Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında
Tunceli'de örtü yangınları kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan

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