Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

06.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:14

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.



Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'tan beri kayıp olan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki başvurusu üzerine kentte başlatılan arama çalışmalarının bugünkü bölümüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı ekipleri katıldı.

Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında bugün de dalış yapan ekipler, kameralı su altı robotuyla da arama çalışması gerçekleştirdi.

Göl kıyısında da jandarma ve polis dedektör köpekleriyle sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait ize rastlanmadı.

Kentte ekiplerin Doku'yu bulmak için yürüttüğü çalışmaları sürüyor.

Olay



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA