Tunceli'de kamuda çalışanı hamile ve engelli personele idari izin - Haberler
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Tunceli'de kamuda çalışanı hamile ve engelli personele idari izin

Tunceli'de kamuda çalışanı hamile ve engelli personele idari izin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

ERZİNCAN (İHA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli- Erzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi. - TUNCELİ

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Erzincan, Engelli, Tunceli, kar, Yerel, Haber

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