Tunceli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Tunceli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

"On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan filmler izlendi ve Ersoy'un şiirleri okundu.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, vali yardımcıları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren