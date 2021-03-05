Tunceli'de bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 163 sürücüye 69 bin 460 lira ceza uygulandı
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Tunceli'de bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 163 sürücüye 69 bin 460 lira ceza uygulandı

05.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:16
Tunceli'de bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 163 sürücüye 69 bin 460 lira ceza uygulandı

Tunceli'de son bir haftada trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 163 sürücüye 69 bin 460 lira ceza kesildi.

Tunceli'de son bir haftada trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 163 sürücüye 69 bin 460 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 25 Şubat ve 4 Mart tarihleri aralığında denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, radar, drone ve yol uygulaması ile trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 163 sürücüye, toplam 69 bin 460 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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